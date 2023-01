Reaktionen auf den Tod Benedikts XVI.: „Seine Passion war die Theologie“

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Das Gedenken an den verstorbenen früheren Papst Benedikt XVI stand die vergangenen beiden Tage im Mittelpunkt der Gottesdienste auch im Landkreis Dachau, so wie hier an Silvester in St. Jakob. © hi

Für die einen war er „Gelehrten-Papst“, für die anderen der „Panzer-Kardinal“: Wofür bleibt er im Landkreis Dachau in Erinnerung? Die Heimatzeitung hat nachgefragt.

Dachau – Auch im Landkreis Dachau ist die Trauer um den am Silvestertag verstorbenen früheren Papst Benedikt XVI. groß. Geistliche, aber auch Laien erinnern sich an den hochgebildeten „Theologen-Papst“, der stets Kontakt zu seiner oberbayerischen Heimat hielt. Dass Benedikt in manchen Dingen auch durchaus streitbar war, darin sind sich fast alle einig.

Pfarrer Michael Bartmann, Leiter des Pfarrverbands Röhrmoos-Hebertshausen, hatte den Verstorbenen kennengelernt, als er selbst noch Student war. Benedikt, der damals als Joseph Ratzinger Erzbischof von München war, sei gegenüber den jungen Menschen im Priesterseminar als „Mann mit Autorität“ aufgetreten, der Bartmann zufolge aber „auch sehr menschliche Züge hatte. Er kam durchaus mal zu einem Kurstreffen von uns Studenten und hörte sich dann unsere Sorgen und Nöte an, und so kam es zu sehr persönlichen Gesprächen.“

Als späterer Kurienkardinal ist ihm Benedikt „als strenger Glaubenshüter in Erinnerung, der natürlich versuchte, die Kirche zusammenzuhalten. Das war sicher auch sein Ansinnen als Papst, der durchaus die Menge begeistern konnte. Aber es kam natürlich auch immer wieder der konservative Theologe durch, der sich mit Änderungen und Veränderungen schwer tat.“

Als „großartiges Zeichen“ bleibt Bartmann in Erinnerung, dass Benedikt „den Gründer der Gemeinschaft von Taizè, Frère Roger, bei der Beerdigung seines Vorgängers Johannes Paul II. zur Kommunion zuließ und damit auch eine große Weite und Offenheit zeigte“.

In der Personalführung und Auswahl, das gibt Bartmann allerdings auch zu, habe Benedikt „nicht immer so eine glückliche Hand gehabt, was ihn ja bis in jüngste Zeit verfolgt hat“. Kritisch sieht Bartmann auch Benedikts Haltung gegenüber dem Islam sowie der protestantischen Kirche. Zuletzt habe auch „sein anfängliches Schweigen beziehungsweise dann seine Stellungnahme zum Missbrauchsgutachten“ für Unruhe gesorgt.

Dennoch bleibt für Bartmann am Ende Folgendes stehen: „Hinter der Person Benedikts steckt die riesengroße Lebensleistung eines Priesters, Professors, Bischofs und Papstes, die sicher in aller Ausführlichkeit in Geschichtsbüchern nachzulesen sein wird.“

Pfarrer Josef Mayer, geistlicher Direktor des Bildungshauses auf dem Petersberg, hält – wie Bartmann – Benedikt für einen „grandiosen Theologen“, aber eher „unnahbaren Menschen“. Als Student im Münchner Priesterseminar hatte Mayer begeistert die Bücher Joseph Ratzingers studiert; die persönliche Begegnung mit dem damaligen Erzbischof sei dann aber eher „distanziert“ verlaufen. Ob der frühere Pontifex ein guter Priester war? Mayer formuliert es so: „Seine Passion war die Theologie. Seine Stärke waren nicht die Ämter.“ Umso mehr Respekt nötigt es Mayer aber ab, dass Benedikt von seinem letzten Amt freiwillig zurücktrat: „Er hat damit zugegeben, dass er als Papst überfordert war. Im Prinzip war es das Eingeständnis seines eigenen Scheiterns.“ Mit diesem Rücktritt habe er der Kirche einen „großen Dienst erwiesen“.

Barbara Asselborn, engagiert im Pfarrverband Heilig-Kreuz und St. Peter sowie im Dachauer Forum, würdigt es ebenfalls, dass der emeritierte Papst „sein Leben in Gänze der katholischen Kirche untergeordnet hat“. Dennoch habe Benedikt es „versäumt, seine Kirche in eine weltoffenere, modernisierte Zukunft zu führen. Im Gegenteil, er hielt stoisch an seinem eigenen Weltbild, seiner eigenen Wahrheit fest und erkannte nicht, dass sich Weltanschauungen und die Erkenntnis von Wahrheit ändern und geändert haben“. Die katholische Kirche habe nun, so glaubt Asselborn, „einen langen und beschwerlichen Weg vor sich, um die Menschen wieder zu erreichen“.

Der Bergkirchner Diakon Michael Koch gehört dagegen zu den vehementen Verteidigern des verstorbenen Pontifex. Der 56-jährige studierte Maschinenbauingenieur wurde als Spätberufener erst vor eineinhalb Jahren zum Diakon geweiht, nachdem er die Bücher des Theologen Ratzinger gelesen hatte. „Ich war beeindruckt, wie tiefgehend seine Gedanken waren“, so Koch. „Damit hat er mir den Weg ins Christentum geebnet.“ Koch bedauert es daher, dass Benedikt – gerade in Deutschland – von vielen nicht verstanden wurde oder vielleicht auch gar nicht verstanden werden wollte. „Man hat es sich bei der Kritik an ihm oft zu einfach gemacht.“ Daher ist er auch weiterhin überzeugt, dass Benedikt „ein würdiger Stellvertreter Christi auf Erden“ war – auch wenn sein Nachfolger Franziskus „im Moment der richtige Papst für diese Zeit“ sein möge.

Dachaus Stadtpfarrer Dr. Benjamin Gnan ist zu jung, als dass er wie seine Kollegen Bartmann und Mayer den früheren Papst noch persönlich hätte kennenlernen können. Es gab zwar Begegnungen mit dem bayerischen Papst, diese hätten aber, so Gnan, nicht gereicht, „dass ich mir ein Bild seiner Persönlichkeit machen konnte“. Für ihn bleibt von Benedikt XVI. daher vor allem dessen „herausragendes“ theologisch-philosophisches Werk, das – so bedauert Gnan – „leider zu wenig in seinem Eigenwert wahrgenommen wird“.

Der Wunsch nach Friede und die Trauer um den am Silvestermorgen verstorbenen emeritierten Papst Benedict XVI. waren Themen der Silvesterandacht in der Dachauer Altstadtkirche St. Jakob. Pfarrer Benjamin Gnan gedachte zu Beginn der Andacht des verstorbenen Papstes, der als früherer Erzbischof von München und Freising auch für die Dachauer Pfarreien zuständig war.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.