Er will sich nicht im Pfarrhaus verstecken

Das katholische Dachau hat wieder einen Stadtpfarrer: Am Samstag ist Benjamin Gnan in St. Jakob ins Amt eingeführt worden. Der 38-Jährige freut sich auf die Stadt und ihre Menschen.

VON DR. BERNHARD HIRSCH

Dachau – Im Rahmen eines Festgottesdienstes in der fast voll besetzten Kirche St. Jakob wurde Benjamin Gnan als Stadtpfarrer der Altstadtpfarrei und als Leiter des Pfarrverbandes St. Jakob am Samstagabend von Dekan Heinrich Denk offiziell in sein Amt eingeführt. Der neue Pfarrer zeigt sich optimistisch, dass ihm Dachau ans Herz wachsen werde. Er werde sich „mit ganzer Leidenschaft“ seiner neuen Aufgabe stellen.

Denk bezeichnete es als „wunderbar“ und „wunderschön“, dass St. Jakob nach dem Abschied von Pfarrer Wolfgang Borm wieder einen neuen Pfarrer bekommen hat. Dies sei in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit. Denk übergab – nach der Vorlesung der durch Kardinal Reinhard Marx unterzeichneten Ernennungsurkunde durch Diakon Günter Gerhardinger und der Erneuerung des Weiheversprechens durch Gnan – symbolisch die Schlüssel an den neuen Hausherrn der vier Kirchengemeinden St. Jakob, Maria Himmelfahrt, Mitterndorf und Pellheim. Bei der Übergabe des Evangelienbuchs sagte Denk zu Gnan: „Verkünde die frohe Botschaft und lebe, was Du verkündest!“

Gnan selbst widmete seine Predigt der Frage, was einen guten Pfarrer auszeichne. Der darin formulierte Anspruch sei „gehörig“, obwohl er schon jetzt wisse, dass er nicht perfekt sein werde.

Auf der Basis des Schrifttexts zum Erntedankfest nannte er mehrere zentrale Punkte: Ein Pfarrer solle dafür da sein, dass er Menschen an Gott erinnere. Dies könne durch die Auslegung der Schrift im Gottesdienst geschehen, aber auch durch die Zusammenarbeit mit kirchlichen Gruppen und in Seelsorgegesprächen.

Ein Pfarrer solle den Glauben auch im Alltag leben und für die Menschen, die ihm anvertraut sind, da sein. Gnan versprach, die Menschen in der Stadt und im Pfarrverband kennlernen zu wollen, sich um die Armen und Kranken zu kümmern und sich „nicht im Pfarrhaus zu verstecken“. Er wolle darüber hinaus mahnen, dass auch in der Kirche nicht das Materielle im Vordergrund stehen solle, sondern das Wort Gottes, so der gebürtige Trostberger.

Dazu gehöre es für ihn auch, Feste zu feiern. Dass die Dachauer das können, zeigte die beeindruckende musikalische Gestaltung des Einführungsgottesdienstes durch die Chöre der Pfarreien St. Jakob und Maria Himmelfahrt und das Dachauer Blechbläserensemble.

Während des Stehempfangs im Thomahaus begrüßte eine Reihe von Repräsentanten aus Kirche und Politik den neuen Pfarrer. Verbundkirchenpfleger Franz Blatt versprach, den 38-jährigen Gnan „herzlich in unsere Mitte aufzunehmen“. Die Vorsitzende des Pfarrverbandsrates, Birgit Gstaltmeyr, freute sich über das Versprechen des Pfarrers, sich auf die Pfarrei und ihre Menschen einlassen zu wollen.

Oberbürgermeister Florian Hartmann und Landrat Stefan Löwl überreichten als Willkommensgeschenke Bücher über Dachau (Hartmann) und ein „Starter-Kit“ (Löwl) mit Landkreiskarte, Handyaufladeteil und Schafkopfkarten. Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath äußerte den Wunsch, dass Gnan de Stadt lange erhalten bleiben möge.

Pfarrer Björn Mensing (Evangelische Versöhnungskirche) und Gerlinde Debus (Kirchenvorstand Friedenskirche) freuen sich auf eine weiterhin gute ökumenische Zusammenarbeit.

Das letzte Wort hatte der Pfarrer selbst: Gnan bedankte sich für die große Offenheit und Herzlichkeit, die er an seinem Einführungstag erleben durfte.