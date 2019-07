Berufsschule: 38 Schüler mit einer eins vor dem Komma

In der Nikolaus-Lehner-Berufsschule in Dachau wurden 263 Auszubildende verabschiedet. Dieser Jahrgang hat sich vor allem durch eines ausgezeichnet: Zielstrebigkeit.

Dachau – „Erfolgreich zu sein, setzt zwei Dinge voraus: Klare Ziele und den brennenden Wunsch, sie zu erreichen.“ Mit diesem Goethe-Zitat verabschiedete Schulleiter Johannes Sommerer die Berufsschul-Absolventen in ihre berufliche Zukunft.

Dieser Jahrgang hat sich durch Zielstrebigkeit ausgezeichnet, das zeigt ein Blick in die Statistik: Allein 38 Schüler erhielten diesmal aus den Händen von Landrat Stefan Löwl den Staatspreis für einen Notendurchschnitt von 1,5 oder besser. Weitere sechs Schüler wurden mit einer Schulurkunde geehrt. Diese hohe Zahl an Ehrungen sei durchaus überdurchschnittlich, bestätigte auch Schulleiter Sommerer.

Landrat Löwl machte den jungen Absolventen dann auch Mut für den Start ins Berufsleben: „Sie werden gebraucht“, rief er den Jugendlichen zu. Denn in Deutschland gebe es nach wie vor einen Fachkräftemangel. Und die Jugend könne sich glücklich schätzen, denn noch nie habe sie so viele Möglichkeiten gehabt wie heute. Anders als in Südeuropa, wo die Jugendarbeitslosigkeit bei über 40 Prozent liege, ginge es den Jugendlichen hierzulande gut. Doch Freiheit, so mahnte er, bedeute auch Verantwortung – im Betrieb, in der Familie, aber auch für die Demokratie.

Sparkasse Dachau vergibt Stipendium

Einer der Absolventen, Johannes Heitmeier, war in seinem nicht ganz ernst gemeinten Rückblick auf die Schulzeit etwas skeptischer, was das Thema Verantwortung angeht: Jeder habe wohl „Verantwortungsbewusstsein“ in seine Bewerbung als Azubi geschrieben – aber das einzig Verantwortungsvolle seien wohl die Hausaufgaben gewesen, meinte er augenzwinkernd.

Doch wenn am Ende 44 Schüler mit einer Ehrenurkunde auf der Bühne stehen, kann es um die Verantwortung so schlecht nicht bestellt sein.

Eine besondere Auszeichnung ging an Tobias Heumann. Der 20-Jährige erhielt aus den Händen vom Vorstandschef der Sparkasse Dachau, Hermann Krenn, ein Auslands-Sprachstipendium für herausragende Leistungen unter anderem in der KMK-Zertifikatsprüfung in Englisch. Heumann kann sich nun auf einen einwöchigen Englischkurs wahlweise in London, Dublin oder auf Malta freuen. Hotelkosten, Flug und Verpflegungsgeld gibt’s noch obendrauf.

Für Heumann war es eine echte Überraschung – er wusste im Vorfeld nichts von dieser Ehrung. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich bin sprachlos“, sagte er sichtlich gerührt nach der Abschlussfeier. Am liebsten möchte er nach London fahren – denn da sei er noch nicht gewesen, und er möchte die Stadt gerne einmal kennenlernen.

Oliver Gierens