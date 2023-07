178 Familien warten weiter auf einen Betreuungsplatz in Dachau

Von: Petra Schafflik

Auch in der neuen städtischen Kita am Amperweg kann jetzt ab September eine zusätzliche Kleinkindgruppe für 15 Mädchen und Buben eröffnen. © petra schafflik

Für einige Familien heißt es weiter hoffen: In der Kinderbetreuung fehlen für das kommende Kita-Jahr ab September weiterhin Plätze. „Aber die Zahlen haben sich im Vergleich zu Mai verbessert“, informierte Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) im Familien- und Sozialausschuss.

Dachau – Die Warteliste verzeichnet aktuell noch 178 Mädchen und Buben, im Mai, beim ersten Zwischenbericht zur Kita-Anmeldung, waren noch 269 ohne Betreuungsangebot. Auch stehe man besser da, als im vorigen Jahr. „Obwohl es heuer mehr Anmeldungen gab, erhalten mehr Kinder ein Platzangebot.“

Noch ist die Vergabe von Betreuungsplätzen nicht ganz abgeschlossen, auch haben sich einige Familien auf ihre Zusage noch nicht zurückgemeldet. „Es passiert noch was, aber Wunder werden keine mehr geschehen“, sagt Amtsleiter Markus Haberl im Gespräch mit den Dachauer Nachrichten.

Das Defizit bei der Kinderbetreuung ist allein dem Mangel an pädagogischen Fachkräften geschuldet. Daher hat die Verbesserung der Lage in den zurückliegenden Wochen genau eine Ursache: „Es konnte Personal gefunden werden, sowohl bei der Stadt wie bei den externen Trägern“, erläutere der OB.

Mit diesem Plus an Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen werden nun vorhandene Raum-Kapazitäten auch genutzt: In der Kita Neufelder Strolche kann die dritte Gruppe wieder öffnen, in der kürzlich eingeweihten städtischen Einrichtung am Amperweg eine Kleinkindgruppe aufmachen. In der Franziskuswerk-Kinderkrippe Sankt Franziskus wird eine der beiden geschlossenen Krippengruppen wieder öffnen, bis Jahresende eventuell die zweite. Und in der Caritas-Krippe Nazareth ist die Weiterführung einer dritten Gruppe jetzt sichergestellt. Im Awo-Drachenhort muss zwar eine von drei Integrationsgruppen wegen Fachkräftemangels schließen. Doch als Ersatz werden dort nun zwei zusätzliche Mittagsbetreuungsgruppen eingerichtet.

All diese Maßnahmen verbessern die Betreuungssituation. Familien, die jetzt eine Zusage erhalten haben, wird dies sicher freuen. Doch es bleiben Eltern, die vergeblich warten. Besonders lang ist, wie schon in den vergangenen Jahren, die Warteliste für einen Krippenplatz, auf der 90 Familien stehen. Allein 60 benötigen die Betreuung noch in diesem Jahr.

Auch würden 52 Mädchen und Buben gerne in den Kindergarten gehen. Für Krippe wie Kindergarten gilt: Selbst wenn noch Fachkräfte gefunden werden, lassen sich nicht alle Plätze bereitstellen, so die Sitzungsvorlage.

Am überschaubarsten ist die Lage bei den Schulkindern, wo über alle vier Sprengel zusammen 15 Plätze in Hort oder Mittagsbetreuung fehlen. Eine Situation, die sich in den kommenden Jahren nicht grundlegend ändern wird. Die Anmeldungen werden jährlich um fünf bis zehn Prozent steigen, so Amtsleiter Haberl in einem Fazit.

Obwohl weitere Neubau-Projekte etwa in der Pollnstraße und Konrad-Adenauer-Straße längst beschlossen sind, obwohl mit einer Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive (wir berichteten) weitere Fachkräfte gewonnen werden sollen: Auch weiterhin werden Jahr für Jahr nicht alle Kinder in einer Kita unterkommen. „Wir werden das nächste Jahrzehnt mit diesem Thema umgehen müssen.“