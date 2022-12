Besuch beim Tierarzt wird auch im Landkreis Dachau teurer

Nur noch die notwendigsten Untersuchungen sind möglich: Gabriele Schmid mit Benni (links) und Leni. © Simone Wester

Die Tierarztkosten steigen, denn die Gebührenordnung wurde jetzt angepasst. Das hat gravierende Folgen.

Dachau – Gabriele Schmids treuer Gefährte Benni ist nicht mehr der Jüngste: Der Golden Retriever leidet unter einer Schilddrüsenerkrankung. Regelmäßig muss die Dachauerin mit ihm zur Vorsorge zum Tierarzt gehen. Die Kosten dafür steigen, denn die Gebührenordnung für die Tierärzte wurde am 22. November angepasst. Benni kostete bisher rund 170 Euro im Monat.„Wenn jetzt etwas Größeres wäre, müsste ich einen Kredit aufnehmen.“

Gebührenordnung für Tierärzte legt Kostensteigerung fest

Die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) ist nach Angaben der Bundestierärztekammer eine bundeseinheitliche Rechtsverordnung, welche die Kosten für die einzelnen Behandlungsschritte der Tierärzte festlegt. Das letzte Mal grundlegend überarbeitet wurde sie 1999. Im Jahr 2017 gab es noch einmal eine Kostensteigerung von zwölf Prozent. Und dann der jetzige Anstieg. 2,25 Euro kostet neuerdings eine Minute Tierarztbehandlung.

Tierärztin Dr. Ulrike Neuhaus weiß, dass der Zeitpunkt der Erhöhung in der jetzigen Situation „ungünstig“ ist, bittet aber um Verständnis. „Wir hatten in 22 Jahren keine Erhöhung, lediglich die Tierkliniken durften 2017 eine Angleichung vornehmen, weil denen die Kosten davongeschwommen sind“, erklärt die 56-jährige Veterinärin. Sie findet es gut, dass ihr Personal jetzt besser bezahlt wird. Zudem muss auch sie jetzt mehr Geld für Energie, Miete, Materialien und Medikamente ausgeben. Ihrer Meinung nach sollte alle drei bis vier Jahre eine moderate Erhöhung vorgenommen werden. „Aber wir sind nie gehört worden“, klagt die Dachauer Tierärztin. Ihr Berufsstand habe schlicht „keine Lobby“, so Neuhaus.

Gebühren verdoppeln sich im Schnitt

Die allgemeine Untersuchung beim Tierarzt kostet nach GOT beim Hund nun 28,10 Euro, vorher 19,30 Euro, eine Injektion 13,70 Euro, vorher 7,50 Euro. Die Preise für Impfungen von Hund und Katze verdoppeln sich nahezu von 5,77 Euro auf 11,50 Euro. Eine Heimtierkonsultation, beispielsweise für Meerschweinchen, kostete bisher 7,50 Euro, jetzt 18,30 Euro. Wohlgemerkt, handelt es sich hierbei immer um den einfachen Satz. Dr. Neuhaus kommt damit gut hin, weil sie eine „Wald- und Wiesenpraxis“ habe, also eine Art Haustierarzt ist, ohne teure Geräte. Kliniken mit vielen teuren Geräten und 24-Stunden-Notdienst können den vierfachen Satz abrechnen – was sie oft auch müssen, damit sie mit den Kosten hinkommen. Kosten für Arzneimittel, Materialien und Laborleistungen werden noch zusätzlich zu den Leistungen berechnet.

„Wir haben für unsere Hunde eigentlich Geld zurückgelegt“, erklärt Gabriele Schmid. Für ihren zweiten Hund Leni habe sie schon im Welpenalter eine Krankenversicherung abgeschlossen. „Aber für unseren Benni, der jetzt 13 Jahre alt ist, nicht. Das hab’ ich schon bitter bereut.“ Die 57-Jährige ist Tierpflegerin im Dachauer Tierheim und arbeitet wie ihr Mann Vollzeit, Geld für die Hunde war bisher immer da. Aber jetzt haben sich die Kosten für Pellets verdreifacht, die Lebensmittelpreise sind gestiegen, die Rücklagen fast aufgebraucht. „Wir fangen jetzt wieder bei Null an mit dem Sparen“, so Gabriele Schmid. Mit ihrem Golden Retriever Benni geht sie mindestens einmal im Jahr zur Vorsorge. Aber ab und an Ultraschall und Blutbild, wie bisher, stellt sie jetzt erst mal hinten an, lässt nur noch die notwendigsten Untersuchungen machen.

Ein weiteres Problem der steigenden Kosten beobachtet Gabriele Schmid in ihrer täglichen Arbeit im Tierheim Dachau: Manche Tierbesitzer geben ihre Haustiere auch aus Kostengründen ab, weil sie anstehende Operationen nicht bezahlen können. „Wir werden überrollt werden“, befürchtet Schmid. Ähnlich kritisch sieht das Silvia Gruber, Vorsitzende des Dachauer Tierschutzvereins. Sie prophezeit eine „Flut an Tieren“, die wegen der steigenden Kosten in Zukunft abgegeben werden könnten.

Wegen einer Tierarztrechnung den geliebten Hund oder die Katze ins Tierheim bringen – das ist für Dr. Ulrike Neuhaus ein No-Go. Sie rät allen Haustierbesitzern, ihren Tierarzt ehrlich auf die finanzielle Notlage anzusprechen und um Ratenzahlung zu bitten. Sie bietet das in ihrer Praxis an. Ihr Rat an alle Haustierbesitzer: eine Krankenversicherung für ihr Haustier abzuschließen. Zumindest eine OP-Versicherung hält die erfahrene Dachauer Tierärztin für sinnvoll. Sie selbst rechnet nach wie vor moderat ab. „Ich halte mich an den ein- bis eineinhalbfachen Satz.“

