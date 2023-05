Besucherrekord auf der JOB

Teilen

Aus ihrem Berufsalltag berichtete Polizeihauptmeisterin Andrea Schmied (l.) von der Abteilung Nachwuchswerbung der Bundespolizei. © sim

„Endlich bewegt sich wieder was!“ Albert Sikora, Schulamtsleiter und Fachlicher Leiter des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft Dachau freute sich zusammen mit seinen Arbeitskreiskollegen und Organisatoren über die riesengroße Resonanz bei der diesjährigen JOB Dachau. Nach den Pandemiejahren fand sie am vergangenen Samstag erstmals wieder in Präsenz statt – und das gleich mit einem neuen Besucherrekord.

Dachau - 6000 Interessierte waren gekommen. 60 Firmen präsentierten im ASV-Theatersaal, der ASV-Halle und auf dem Außengelände insgesamt 100 Berufe. Dazu gab es zahlreiche Vorträge, Azubi-Speed-Dating, Hilfe beim Bewerbungsprozess mit kostenlosen Bewerbungsfotos und viele weitere Angebote.

Bei der Podiumsdiskussion stellten fünf junge Unternehmer aus den unterschiedlichsten Berufen ihre Karrierewege vor und machten dabei deutlich, dass man auch ohne Studium erfolgreich werden könne.

Dabei machten die Referenten auch „Lust auf Selbstständigkeit“, wie es Sparkassenchef Herrmann Krenn vom Arbeitskreis formulierte. Er betonte, dass eine Messe vor Ort im Gegensatz zu Online-Formaten die Berufe „greifbar“ mache und den angehenden Auszubildenden Orientierung und Hilfe bei der Berufsfindung biete.

Auch die Schirmherren Landrat Stefan Löwl und Oberbürgermeister Florian Hartmann zeigten sich begeistert vom Angebot und von der Resonanz der Jobmesse.

Teilweise gab es in den Hallen kaum noch ein Durchkommen, so groß war der Besucherandrang. Jugendliche mit ihren Eltern, aber auch zahlreiche Schulklassen in Begleitung ihrer Lehrkräfte waren gekommen.

Oberbürgermeister Hartmann berichtete, dass sich viele Firmen nach einem Platz auf der JOB erkundigen würden. Beim Pressegespräch sagte er, dass die Messe eventuell vergrößert werden soll. Messe-Organisator Frank Donath, der mehr Anfragen hatte, als Stände zur Verfügung standen, zeigte sich dafür offen. Allein mit einer Beschränkung aller Stand-Größen auf drei Meter, könne man zehn neue Firmen mit aufnehmen, so Donath. Sikora zog auch eine Kooperation mit der benachbarten Mittelschule Dachau-Süd in Erwägung. Genaueres soll in den Gremien nun detailliert besprochen werden.

Wie man maschinell einen Namen in Holz graviert und die Maschine dementsprechend vorher programmieren muss, zeigte Innungs- und Schreinermeister Ulrich Dachs den Interessenten. © sim

Antje Jacob von der Hebammen-Koordinierungsstelle Dachau erklärte Landrat Stefan Löwl, Schulamtsleiter Albert Sikora und OB Florian Hartmann (v.l.) ihre Arbeitsweise. © sim