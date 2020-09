Betriebe suchen händeringend Azubis

Konstanz bei den Handwerksberufen, Rückgang bei den IHK-Jobs. So schaut es auf dem Ausbildungsmarkt im Landkreis Dachau aus. Doch viele Betriebe suchen noch händeringend nach Azubis.

Dachau – Die Agentur für Arbeit hat gestern die aktuellen Zahlen zum neuen Ausbildungsjahr, das am 1. September startete, im Landkreis Dachau bekannt gegeben. Stand Ende August sind von den 506 gemeldeten, offenen Stellen (26 weniger als im Vorjahr) 293 besetzt. Demnach sind noch 213 Stellen unbesetzt (zehn weniger als im Vorjahr).

„Eine Sonderentwicklung aufgrund der Corona-Pandemie lässt sich im Landkreis Dachau derzeit nicht erkennen“, sagt Christine Schöps, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit (AfA) Freising, zu der auch der Kreis Dachau gehört. Dass die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen gewissen Schwankungen unterliege, sei normal. Gründe hierfür seien meist unternehmerische Einzelentscheidungen. So stellten beispielsweise vor allem kleinere Unternehmen nicht jedes Jahr neue Azubis ein. Die Ausbildungsbereitschaft der Dachauer Arbeitgeber schätzt Schöps trotz Corona „weiterhin als gut“ ein.

Rein rechnerisch standen im August 2020 jedem Jugendlichen auf Ausbildungssuche 2,3 unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber. Die Vertragsabschlüsse haben sich laut AfA in manchem Fall verzögert. Die Arbeitgeber warteten wegen der unsicheren Lage ab, die Jugendlichen, weil die Abschlussprüfungen in diesem Jahr später stattfanden.

Ein Problem waren die Beratungen. Erst seit Ende Juni seien die AfA-Berufsberater wieder zu Gesprächen an den Schulen vor Ort, so Schöps, „wenn die Schule dies ausdrücklich wünscht“. Zuvor hätten lediglich telefonische Beratungen stattgefunden. Immerhin: 655 Jugendliche auf Ausbildungssuche nahmen seit Beginn des Berufsberatungsjahres am 1. Oktober 2019 das Berufsberatungsangebot der AfA wahr. Davon haben mittlerweile 563 eine berufliche oder schulische Perspektive. 92 Jugendliche sind noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz.

Lieblingsberufe waren laut AfA Kaufmann/-frau für Büromanagement, Kfz-Mechatroniker – Pkw-Technik sowie Industriekaufmann/-frau. Die Top drei bei den Berufen mit noch unbesetzten Stellen sind: Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Verkäufer/in sowie Handelsfachwirt/in.

Das Handwerk im Landkreis Dachau startet mit 169 neuen Azubis ins neue Lehrjahr (Vorjahr 168). 2019 lag der Anteil der Auszubildenden, die einen Handwerksberuf erlernen, bei 41 Prozent.

„Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz im Handwerk stehen trotz Coronakrise gut“, betont Kreishandwerksmeister Ulrich Dachs. „Dennoch ist jede Form von Unterstützung erforderlich, um junge Menschen für die Berufsausbildung zu gewinnen und den Betrieben zusätzliche Anreize zum Ausbilden zu geben“, ergänzt Kammerpräsident Franz Xaver Peteranderl. Das von der Bundesregierung initiierte Programm „Ausbildungsplätze sichern“ reiche dafür nicht aus, so Peteranderl weiter.

Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und den Wegfall von Infoveranstaltungen zur Berufsorientierung haben sich Betriebe und Ausbildungsplatzsuchende in diesem Jahr äußerst flexibel gezeigt und etwa Vorstellungsgespräche per Online-Meeting geführt. Dachs und Peteranderl sind überzeugt, dass es auch 2020 gelingen wird, jedem Jugendlichen eine Lehrstelle anzubieten, der über die nötige Ausbildungsreife und die erforderliche Motivation verfügt.

Auch nach Beginn des Ausbildungsjahres bestünden noch gute Chancen auf eine Lehrstelle, so Dachs und Peteranderl. Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft, Innungen und Arbeitsagenturen würden bei der Nachvermittlung ihre Kräfte bündeln. Die meisten Lehrverträge im Handwerk wurden im Landkreis Dachau in diesem Jahr bislang in den Berufen Kraftfahrzeug-Mechatroniker/in, Elektroniker/in und Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik geschlossen.

In einem der rund 250 möglichen Berufe in Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen fingen im Landkreis Dachau 178 Jugendliche und junge Erwachsene eine Ausbildung an. Laut Zwischenbilanz der IHK für München und Oberbayern ist das ein Minus von 13,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Die sinkende Zahl an Schulabgängern wie auch die Auswirkungen der Coronakrise, vor allem der Stillstand in den Unternehmen während des Lockdowns, sind im Ausbildungsbereich deutlich zu spüren. Viele Vertragsabschlüsse haben sich verzögert oder kommen erst jetzt nach der Sommerpause zustande. Zahlreiche Betriebe suchen weiterhin händeringend nach Azubis, weswegen wir noch bis Ende Oktober mit vielen Neuverträgen rechnen. Grundsätzlich ist der Start in eine Ausbildung in Abstimmung mit dem Ausbildungsbetrieb das ganze Jahr über möglich“, erklärt Peter Fink, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Dachau.

Selbst unter Corona-Bedingungen bestätigen laut IHK mehr als 75 Prozent der oberbayerischen Ausbildungsbetriebe, dass die Ausbildung normal weiterläuft. Gut ein Drittel der Betriebe ermöglicht seinen Azubis beispielsweise auch das Arbeiten im Home Office.

Das große Fazit zieht AfA-Sprecherin Schöps: „Jugendliche, die aktuell noch auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle sind, sollten unbedingt am Ball bleiben. Zum Bewerben ist es noch nicht zu spät!“