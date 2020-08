Betriebe wollen motivierte Flüchtlinge behalten

Interview mit Dachaus Landrat Stefan Löwl über rechtliche Vorgaben, qualitative Standards und Ermessensspielräume seiner Behörde, wenn Betriebe Flüchtlinge beschäftigen wollen.

Stefan Löwl: Wir haben in den vergangenen Jahren viel gelernt; auf allen Seiten. Die Ansprechpartner in den Behörden, bei der Arbeitsagentur und den Beratungsstellen kennen sich und arbeiten gemeinsam mit den Ehrenamtlichen vor Ort in der Regel gut zusammen. Außerdem hat der Gesetzgeber durch diverse Änderungen immer wieder auf die Herausforderungen reagiert und auch immer wieder die Möglichkeiten für die Ausbildung bzw. Berufsausübung verbessert. Dadurch gibt es seit 2015 neue Wege, dass motivierte und gut integrierte Asylsuchende und Flüchtlinge eine Tätigkeit aufnehmen können, auch wenn der Asylantrag abgelehnt wurde.

Das heißt, es läuft eigentlich alles gut und man müsste nichts ändern?

Bei den bürokratischen Verfahren könnte man sicherlich noch einiges verbessern und vereinheitlichen. Jede Regel und jedes Formblatt hat aber grundsätzlich seinen Sinn und Zweck, die Vielzahl und Kombination macht es jedoch so schwierig und oft auch unübersichtlich. Ansonsten sollten Personen, welche keine Bleibeperspektive haben, nicht in die dezentrale Unterbringung. Selbst der Gedanke der sogenannten „3-2-Regelung“ war ja, dass abgelehnte Asylbewerber nach drei Jahren Ausbildung und zwei Jahren Berufserfahrung in ihre Heimatländer zurückgehen sollen. Dies ist aber leider Wunschdenken. Natürlich wäre es für die Heimatländer grundsätzlich positiv, wenn sich gut ausgebildete Personen mit etwas „Startkapital“ in ihren jeweiligen Heimatregionen engagieren. Dies ist in vielen Ländern aber schon aufgrund der dortigen Zustände – also keine funktionierenden staatlichen oder kommunalen Strukturen, Korruption und hohe Armutsraten und Arbeitslosigkeit – faktisch oft nicht möglich und mit Blick auf den Einzelfall auch utopisch. Wer wird nach fünf Jahren freiwillig ausreisen, wenn er hier gerade Fuß gefasst hat und nach den harten Lehrjahren endlich etwas verdient?

Und auch die Betriebe wollen ihre mühsam ausgebildeten Mitarbeiter ja behalten...

Natürlich wollen unsere Betriebe engagierte und motivierte Mitarbeiter nicht verlieren, wenn sie gerade richtig produktiv werden. Wir sollten uns also auf die Personen konzentrieren, welche gute Chancen haben, dauerhaft hier bei uns zu bleiben. Dies bedeutet vor allem, schnellere Asylverfahren an zentralen Orten. Ziel muss es sein, die Asyl- und Fluchtmigration von der – verständlichen und für uns ebenfalls wichtigen Arbeitsmigration – zu trennen.

Der Landkreis Dachau gilt als sehr kooperativ, wenn es um Arbeitserlaubnisse geht. Stimmt das? Sprich: Gibt es Unterschiede zwischen den Landkreisen bei Arbeitsgenehmigungen?

In allen Rechtsgebieten mit Ermessensspielräumen gibt es unterschiedliche, oft über Jahre gewachsene lokale Anwendungsbesonderheiten; dies beginnt beim Baurecht und geht über die das unbegleitete Fahren unter 18 bis hin zur Schullandschaft und der Abfallwirtschaft. In einem föderalen und kleingliedrig-kommunalstrukturierten Gemeinwesen ist dies auch richtig und wichtig. Ermessen darf man aber nicht mit Willkür oder Rechtswidrigkeit verwechseln! Die gesetzlichen Grenzen gelten für alle, die dazwischen liegenden Spielräume können und sollen aber ausgenützt werden. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass wir engagierten und motivierten Asylsuchenden und Flüchtlingen alle Möglichkeiten geben sollten, die Zeit hier bei uns sinnvoll zu nutzen und durch eine Ausbildung oder berufliche Tätigkeit nicht nur für sich etwas zu erreichen, sondern auch uns sowohl in finanzieller, aber auch in struktureller und organisatorischer Hinsicht aufgrund eines gefüllten, regelmäßigen Alltags zu entlasten. Aber trotzdem gilt: Das Asylrecht kann und darf kein alternativer Weg für die woanders geregelte beziehungsweise zu regelnde Arbeitsmigration sein.

Ein großes Problem bei der Ausbildung von Flüchtlingen scheint die Berufsschule zu sein. Gäbe es eine Möglichkeit, wie Kommunen oder der Landkreis die Situation der ausländischen Berufsschüler verbessern könnten?

Ich sehe das Problem eigentlich nicht in den Berufsschulen, welche wir als Landkreis als Schulsachaufwandsträger sehr gut ausgestattet haben, sondern in der komplexen Herausforderung für die Bildungseinrichtungen, Ausbildungsbetriebe und natürlich die Auszubildenden selbst, schnell ein fremdes, äußerst vielschichtiges Gesamtsystem zu vermitteln bzw. zu erlernen. Wir haben in Deutschland hohe gesetzliche, aber auch arbeitsschutzfachliche und qualitative Standards und Ansprüche. Diese – und da legen insbesondere die Innungen viel Wert darauf – können und dürfen nicht „aufgeweicht“ werden. Kein Kunde hätte Verständnis, wenn eine Arbeit nicht den DINs und sonstigen Vorgaben entsprechen würde und niemand würde einen Arbeitsunfall akzeptieren, weil jemand die Vorschriften nicht gekannt oder verstanden hat. Viele der zu uns gekommenen Asylsuchenden und Flüchtlinge kommen aber aus ganz anderen Systemen, welche ein Handwerk wie wir es haben, meist gar nicht kennen. Die Schulbildung ist oft gering, und selbst Personen mit technischen Studienabschlüssen brauchen viele Monate und sogar Jahre, unsere speziellen Vorgaben und Vorschriften zu erlernen und selbstständig anwenden zu können. Das kann man sich schwer vorstellen, aber selbst wir, die wir hier in Deutschland groß geworden sind, würden uns schwer tun, alle Vorgaben zu verstehen, die beispielsweise eine Elektriker heutzutage beachten muss. Bei den Asylsuchenden und Flüchtlingen kommt dann auch noch die Sprachbarriere hinzu.

Das heißt, als Flüchtling hat man eigentlich keine Chance, eine Ausbildung zu schaffen?

Es ist einfach sehr schwer, in ein paar Sprachkursen und den ein bis zwei Jahren Berufsvorbereitungsklasse in der Berufsschule die Grundlagen für eine erfolgreiche Ausbildung zu schaffen. Hier leisten die Mitglieder der Helferkreise durch Sprachunterstützung, Nachhilfe und Motivationsarbeit einen ganz großen Beitrag. Und auch hier gehen wir im Landratsamt Dachau manchmal einen besonderen Weg: Mir ist es wichtiger, jemand beendet einen Sprachkurs und steigt dann in eine Berufsausbildung ein, als dass er zur Sicherstellung eines Aufenthaltsstatus – sprachlich schlechter vorbereitet und überhastet – etwas Neues anfängt.

Interview: Stefanie Zipfer