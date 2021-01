Betriebsunfall: Finger fast abgerissen

Ein 22-jähriger Arbeiter hat sich am Donnerstag in Dachau bei einem Betriebsunfall den Mittelfinger fast abgerissen. Er kam ins Krankenhaus.

Ein 22-jähriger Arbeiter aus Dresden ist bei einem Betriebsunfall am Donnerstag schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 16.45 Uhr in der Schleißheimer Straße in Dachau mit Umbauarbeiten beschäftigt, als er beim Heruntersteigen von einer Hebebühne mit dem Mittelfinger der linken Hand an der Hebebühne hängen blieb. Dabei riss er sich laut Polizei den Finger fast ab. Er musste aufgrund der schweren Verletzung mit dem Rettungswagen in eine Münchner Klinik gebracht werden.

dn