Warnung vorBetrügern

Die Vorgehensweise ist altbekannt, die Masche dennoch neu: Betrüger wollen mit fingierten Datenschutz-Schreiben Kasse machen.

Dachau– Firmen und Gewerbetreibende erhalten in diesen Tagen ein Fax mit dem Betreff „Erfassung Gewerbebetriebe zum Basisdatenschutz nach EU-DSGVO“. Absender ist eine „DAZ Datenschutzauskunft-Zentrale“ mit angeblichem Sitz in Oranienburg. Vorsicht: Wer auf die Idee kommt, Angaben über seinen Betrieb zurückzufaxen, darf in den nächsten drei Jahren mit jährlichen Kosten über 498 Euro rechnen, wie dem Kleingedruckten zu entnehmen ist. Dafür bekommt man Infomaterial und Anleitungen „zur Umsetzung der Vorgaben der DSGVO“. Es ist eine neue Masche mit dem Datenschutz, aber eine alte Methode, Firmen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das offiziell aufgemachte Schreiben macht dem Empfänger Druck, fordert ihn auf, „Ihrer gesetzlichen Pflicht zur Umsetzung des Datenschutzes nachzukommen“ und bis 9. Oktober zurückzufaxen. Nur bis zu diesem Datum sei das Ganze gebührenfrei. tor