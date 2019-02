Eine 30-jährige Kauffrau hatte 262 Handtaschen der Firma Liebeskind online bestellt, ohne sie zu bezahlen. Jetzt wurde sie verurteilt.

Dachau – In der Fortsetzungsverhandlung ist die Frau aus dem Landkreis vom Schöffengericht Dachau wegen Betrugs zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die 30-Jährige hatte die Taschen von zwei Paketboten, die mit einer Verwarnung mit Strafvorbehalt belegt wurden, für je 50 Euro an fingierte Adressen liefern lassen und dort abgeholt. Ihre Beute verkaufte sie via eBay-Kleinanzeigen meist für 80 Euro das Stück. Der Schaden: 60 000 Euro. Wie viel sie selbst kassierte, darüber machte die Frau keine Angaben.