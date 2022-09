Betrüger räumen Konto leer ‒ Jetzt verklagt das Opfer die Bank

Von: Nina Gut

Teilen

Vorwiegend Seniorinnen und Senioren wurden von den Unbekannten kontaktiert (Symbolbild). © Symbolbild: dpa

Eine 60-jährige Frau aus dem nördlichen Landkreis Dachau wurde Opfer von Betrügern. Sie verlor 92 000 Euro. Nun verklagt sie die Volksbank Raiffeisenbank Dachau: Die Bank müsse für den Schaden haften, findet die Klägerin.

Dachau – Immer wieder wird davor gewarnt. Und trotzdem passiert es. Betrüger räumen die Konten leer, weil Bankkunden am Telefon Infos weitergeben, die sie für sich behalten müssten. So ist es auch einer langjährigen Kundin der Volksbank Raiffeisenbank Dachau geschehen.

Die 60-Jährige aus dem nördlichen Landkreis verlor 92 000 Euro. Nun verklagt sie das Geldinstitut vor dem Landgericht München II, weil sie die Schuld bei der Bank sieht. Eine Geschichte, die allen Bankkunden zur Warnung dienen sollte.

Bank wies im Schreiben darauf hin, Daten nicht weiterzugeben

Die Frau hatte in Dachau ein Konto, das sie im Online-Banking-Betrieb nutzte. Obwohl sie keine App für das Online-Banking beantragt hatte, bekam sie ein Schreiben der Bank, mit dem ihr die Zugangsdaten und die Installationscodes für die App übersandt wurden. Sie reagierte in der Weise, dass sie das Schreiben mehr oder weniger ignorierte. Die Bank wies darin unter anderem ausdrücklich darauf hin, dass die Kunden nicht von der Bank kontaktiert werden und dass die Zugangscodes nie an Anrufer mitgeteilt werden dürfen.

Die 60-Jährige gab dem Anrufer alle Codes und PINs

Die Kundin wurde dann in den folgenden Tagen von einem unbekannten Dritten angerufen, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Er bot ihr an, bei der Installation der App behilflich zu sein. Daraufhin gab sie ihm alle Codes und PINs aus dem Schreiben. Es ist zu vermuten, dass dieser Hacker auch die App in ihrem Namen beantragt hatte.

Unbekannte räumten das Konto leer

In der Folgezeit wurde ihr Konto von Unbekannten per Überweisung leergeräumt. Dabei erhöhten die Betrüger das Tageslimit für Überweisungen. Die Klägerin ist der Ansicht, für diesen Schaden habe die Volksbank Raiffeisenbank Dachau zu haften. Denn immer wenn die 60-Jährige das Tageslimit erhöhen wollte, habe sie das telefonisch vorher durch einen Anruf mit Bankmitarbeitern geklärt. Es habe der Volksbank daher auffallen müssen, dass hier verdächtige Kontenbewegungen vor sich gehen.

Gericht entscheidet im Januar

Das Geldinstitut wies jede Verantwortung von sich. Es habe ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Kunden am Telefon keine sensiblen Daten weitergeben dürfen.

Vor dem Landgericht haben nun beide ihre Meinungen ausgeführt. Sie haben nochmal Gelegenheit erhalten, schriftlich Stellung zu nehmen. Das Gericht will dann im Januar entscheiden.

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.