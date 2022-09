Frau (34) überfährt mit 2 Promille Motorradfahrer (27) und flüchtet zu Fuß von der Unfallstelle

Über zwei Promille Alkohol hatte die Fahrerin intus. © Volkmar Schulz/dpa

Eine 34-jährige Daimler-Fahrerin hat einen 27-jährigen Motorradfahrer aus Dachau angefahren und dabei leicht verletzt. Die Frau flüchtete stark betrunken zu Fuß von der Unfallstelle in Dachau.

In Dachau ist es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall gekommen bei dem ein 27-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, übersah eine stark betrunkene 34-jährige Daimler Lenkerin beim Abbiegen in ein Grundstück auf der Kopernikusstraße ein entgegenkommendes Motorrad.

Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei sich der Motorradfahrer aus Dachau leichte Verletzungen zuzog. Die Unfallverursacherin ließ ihr Auto stehen und flüchteten vor Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte zu Fuß von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12500 Euro.

Die verantwortliche Daimler Fahrerin konnte kurze Zeit später ermittelt werden. Bei ihr wurde durch die Polizeikräfte mit über zwei Promille eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen, der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen die 34-Jährige wird nun unter anderem wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. pid

