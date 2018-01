Betrunkener Autofahrer kracht gegen Transporter

Die Polizei hat am Mittwochabend einen 39-jährigen Dachauer erwischt, der betrunken gegen einen geparkten Transporter gefahren war - vermutlich ein missglückter Einparkversuch.

Dachau–Einen lauten Knall hat ein Anwohner am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in der Schleißheimer Straße in Dachau gehört. Wie die Polizei mitteilte, schaute er nach und bemerkte einen schwarzen Ford Transit, dessen Fahrer gerade gegen den Außenspiegel eines geparkten weißen Ford Transit gefahren war und sein Fahrzeug wenige Meter weiter abstellte. Der 39-jährige Unfallfahrer aus Dachau entfernte sich anschließend zu Fuß, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Zeuge informierte die Polizei. Eine Streife konnte den Unfallfahrer noch in der Nähe seines Fahrzeuges antreffen.

Die Beamten führten bei dem Mann einen Alkoholtest durch – mit dem Ergebnis: 1,7 Promille. Nach Sicherstellung des Führerscheins und Blutentnahme konnte der Unfallverursacher die Polizeiinspektion wieder verlassen. An beiden Fahrzeugen wurde neben den Außenspiegeln auch jeweils der linke vordere Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich je Fahrzeug auf 1500 Euro. Den Verursacher erwartet ein Strafverfahren.

dn