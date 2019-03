Betrunkener rammt parkenden Pkw

Ein Betrunkener hat in Dachau einen parkenden Pkw gerammt.

Dachau - Am 16.03.2019, gegen 03:15 Uhr, fuhr ein 24jähriger Dachauer mit seinem BMW M Klasse auf der Daimlerstraße in Richtung Sudetenlandstraße. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bog er nicht ab, sondern überquerte die Sudetenlandstraße geradeaus und prallte in einen parkenden Skoda. Der junge Mann blieb unverletzt, an der Unfallstelle konnte von den eingesetzten Polizeibeamten jedoch Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Mit knapp unter ein Promille musste er sich einer Blutentnahme unterziehen lassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30000 Euro.