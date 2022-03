Betrunkener Unfallfahrer flüchtet durch drei Landkreise: Dachauer Polizei ermittelt

Von: Stefanie Zipfer

Der Alkomat zeigte bei einem 79-jährigen Mann einen Wert von mehr als 1 Promille an. Zuvor war der Rentner mehr als eine Stunde lang durch drei Landkreise vor der Polizei geflüchtet. © Tim Brakemeier/dpa

Ein 79-jähriger BMW-Fahrer hat am Sonntagabend einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend durch mehrere Landkreise – Dachau, Freising und Pfaffenhofen/Ilm – geflüchtet.

Haimhausen – Der laut Polizei „sichtlich betrunkene Fahrer“ beschäftigte dabei einige Polizeidienststellen, letztendlich konnte er durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Freising angehalten werden.



Gegen 19.15 Uhr war ein 69-jähriger Audi-Fahrer in Haimhausen auf der Dachauer Straße in Richtung Ampermoching unterwegs. In einer Kurve kam dem Mann aus Unterschleißheim ein BMW auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden wich der 69-Jährige aus, jedoch touchierten sich beide Fahrzeuge trotzdem.



Ohne anzuhalten fuhr der Verursacher Richtung B 13 weiter. Ein Zeuge folgte dem BMW und verständigte die Polizei. Die Flucht ging durch mehrere Ortschaften in den Landkreisen Dachau, Freising und Pfaffenhofen/Ilm, auch auf der A 9.



Nach fast einer Stunde gelang es den Einsatzkräften der Polizei Freising schließlich, den 79-Jährigen in Eberstetten festnehmen. Der mit knapp über einem Promille Alkoholisierte aus dem Gemeindebereich Fahrenzhausen wurde zur Blutentnahme verbracht und sein Führerschein sichergestellt.



Verletzt wurde bei dem Unfall und der anschließenden Flucht glücklicherweise niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Polizei Dachau nahm nun die Ermittlungen unter anderem wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung auf.



Da der BMW-Fahrer auf seiner Flucht mehrmals andere Verkehrsteilnehmer gefährdete, bittet die Polizei Dachau diese Personen, sich unter der Telefonnummer 0 81 31/56 10 zu melden. pid

