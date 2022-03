Nächtliche Begegnung mit Biber am Bahnhof - Passanten verhalten sich genau richtig

Von: Verena Möckl

Ungewöhnlicher Besucher am Abend: Ein Biber hatte sich in die Unterführung am Dachauer Bahnhof verirrt. © Verena Möckl

Es war eine Begegnung der besonderen Art, die Besucher des Dachauer Bahnhofs am Dienstagabend machten. Ein Biber hatte sich verirrt. Doch die Passanten machten alles richtig.

Dachau - Das pelzige Kerlchen trottete am Dienstagabend in die S-Bahn-Unterführung, Richtung Busbahnhof und Taxistand. „Es ist nicht völlig ungewöhnlich, dass er über Bäche und Gewässer in den Siedlungsbereich gelangt“, meint Alexander Wolfseder, Sachgebietsleiter der unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Dachau.

Biber am Dachauer Bahnhof - Experte erklärt richtiges Verhalten

Das Aufkreuzen des eigentlich scheuen und ans Wasser gebundenen Tiers am stark frequentierten Bahnhof verwundert Wolfseder dennoch. Er vermutet, dass der Biber über den Schleißheimer Kanal gekommen ist. Dort leben Biber bereits seit rund zehn Jahren. Auf Höhe der Kleingartenanlage seien dort vor mehr als zehn Jahren Biber mit Äpfel gefüttert worden, erinnert sich Wolfseder. „Dies sollte man aber unterlassen, da es sich beim Biber um ein Wildtier handelt“, mahnt Wolfseder. „Fütterungen können den Biber animieren auch wenig als Biberlebensraum geeignete Bereiche aufzusuchen.“

Passanten helfen Biber am Dachauer Bahnhof - Experte rät zur Vorsicht

Doch was tun, wenn einem ein Biber an so einer besagten Stelle über den Weg läuft? Wolfseder rät zur Vorsicht. „Man sollte sich einem Biber nicht näher als zwei Meter nähern.“ Das Tier könne sonst in Panik geraten und beißen. Im Fall einer außergewöhnlichen Biber-Beobachtung soll einer der neun Biberberater des Landratsamtes kontaktiert werden, sagt Wolfseder. Diese seien rund um die Uhr telefonisch erreichbar. Die Nummern stehen auf der Internetseite des Landratsamtes.

Für den desorientierten Bahnhofsbiber ging die Sache Dienstagnacht nochmal gut aus. Einige Passanten hatten sich richtig verhalten, wie Wolfseder erklärte. Sie schnitten dem Biber den Weg zur gegenüberliegenden Bahnhofsseite ab und scheuchten ihn zurück Richtung Forellenbach.

