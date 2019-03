Angriffe gegen Sanitäterinnen und Polizeibeamte haben bei Faschingsumzügen im Landkreis Dachau stattgefunden.

Landkreis – Faschingszeit ist Feierzeit – zumindest für die meisten Menschen. Für Polizei und Rettungsdienste bedeuten die Umzüge und Feiern vor allem viel Arbeit, so auch heuer wieder. Trauriger Höhepunkt des Wochenendes: Zwei Sanitäterinnen wurden von einem Betrunken so heftig attackiert, dass sie selbst zur Behandlung ins Krankenhaus mussten (wir berichteten). Und auch sonst stellt Polizei-Pressesprecher Günter Findl fest: „Die Raufereien haben zugenommen.“

Ausgenommen von diesem Urteil sind der Petershauser Faschingszug und die Faschingsparty auf dem Dachauer Rathausplatz. Die verliefen völlig friedlich, so der Polizeibericht. Anders sah es bei den Umzügen in Indersdorf und Vierkirchen aus.

Der Faschingsauftakt in Vierkirchen verlief alles andere als ereignislos. Dort kam es zu einigen Raufereien und Auseinandersetzungen. Am schlimmsten erwischte es zwei Sanitäterinnen. Ein Betrunkener, den die beiden Helferinnen behandeln wollten, flippte völlig aus und verletzte die beiden Frauen mit einem Faustschlag und einem Biss so schwer, dass diese ins Krankenhaus mussten und nicht mehr weiterarbeiten konnten.

Nach dem Umzug musste die Polizei noch eine Suchaktion mit Hubschrauber starten: Ein 16-Jähriger Karlsfelder war vermisst gemeldet worden. Nach kurzer Suche wurde er aber wohlbehalten gefunden.

Beim Umzug in Indersdorf kam es ebenfalls zu mehreren Auseinandersetzungen, die schließlich in Gewalt und Körperverletzungen mündeten. Die Polizisten vor Ort wurden teils selbst Opfer von Angriffen. Ein 18-Jähriger attackierte einen Beamten, veArletzte ihn aber nicht. Zudem wurden die Polizisten immer wieder von Teilnehmern und Besuchern des Umzugs beschimpft und beleidigt.

In fast allen Fällen war zu viel Alkohol der Auslöser der Streitigkeiten. Gerade junge Leute schlugen besonders über die Strenge. In Dachau und Vierkirchen beobachtete die Polizei besonders viele betrunkene Jugendliche. „Ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder anders ist“, sagt Findl. Viel Einfluss habe die Polizei darauf aber nicht, das sei vielmehr eine „gesellschaftliche Frage“, so der Polizei-Pressesprecher. Die Rettungskräfte vor Ort waren deshalb im Dauereinsatz.

Die Polizei betont aber auch, dass es sich bei den genannten Fällen um Ausnahmen handelt: „Der Großteil der Teilnehmer und Besucher feierte den Fasching ausgelassen und friedlich.“ Und im Gegensatz zum Vorjahr musste kein Wagen ausgeschlossen werden. Findl hofft auf ein ruhiges Ausklingen des Faschingstreibens, die Chancen stünden nicht schlecht: Der Umzug in Weichs am Dienstag gehöre in der Regel zu den Ruhigeren, so Findl.

Thomas Benedikt