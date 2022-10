Bilder im Atelier-Ambiente

In seinen Gemälden kann man immer wieder Neues entdecken: Herbert F. Plahl. © Miriam Kohr

Die Künstler Lilly Karsten, Ralf Hanrieder und Herbert Felix Plahl eröffnen dieses Wochenende wieder ihre Türen.

Dachau - Der Maler Tadeusz Stupka hätte sein Atelier ebenfalls gern geöffnet, doch Corona machte ihm seine Pläne zunichte. Er holt seine Atelierausstellung vom 11. bis 13. November nach. Herbert F. Plahl, der älteste Künstler in der Villa, hat damals zur gemeinschaftlichen Öffnung angeregt, die seither immer wieder organisiert wird.

Das magische Quadrat: Ralf Hanrieder will den Besuchern positive Energie mitgeben. © Miriam Kohr

„Sich untereinander einmal austauschen, sich helfen und an einem Strang ziehen“, beschreibt Ralf Hanrieder die Vorbereitungen. Er sieht seine Präsentation heuer als Fortsetzung der Kunst und Bank-Ausstellung an, die er erst kürzlich in der VR-Bank beendete. „Viele Bilder, die in ihrem Ausdruck oder auch einfach platztechnisch dort nicht reinpassten, erleben die Besucher nun hier“, erzählt er. Weil er in den Wochen der Bank-Ausstellung viele Fragen zum Magischen Quadrat, das Werkzeug seiner künstlerischen Arbeit, bekommen hat, hing Hanrieder die Bilderserie „x-y-Koordinate“ von 1998 auf. Anhand der schwarz-weiß-grauen Bilder ließe sich „sein Element“ gut erklären. Wie immer hofft Hanrieder, seinen Besuchern positive Energie mitgeben zu können.

Karsten will ihren Besuchern Seelenheil schnenken

Auch Lilly Karsten will ihren Besuchern heuer „etwas Seelenheilung“ schenken, dieselbe, die sie beim Fotografieren ihrer Motive spürte. Es war ein stressiges Jahr für die Künstlerin, die viel auf Hochzeiten fotografiert. Zum Reisen, oft Quelle ihrer freien Arbeiten, blieb kaum Zeit. Deshalb konzentrierte sie sich auf die wenigen schönen, ruhigen Momente, bei denen sie „runterkommen konnte“, wie sie es beschreibt. Wie immer sind diese Momente, wenn sie Tiere vor der Linse hat, wie Pfaue oder Flamingos im Tierpark. Oder ein Sonnenuntergang, der den Dachauer Himmel in orangefarbenes Feuer zu tauchen scheint. Oder eine zufällige Begegnung mit einer Studentin an der Supermarktkasse, die sie sofort inspirierte. „Ich habe sie gesehen und wusste: Mit ihr will ich arbeiten. Mich hat es so gefreut, dass sie sich bei mir gemeldet hat. Es war beim Shooting wirklich ein Miteinander, ein Austausch“, schildert sie das seltene Glück einer Muse. Die Porträts, die aus diesem Fotoshooting entstanden sind, stellt sie nun unter anderem in ihrem Wohnatelier aus.

„Etwas Seelenheilung“ möchte Lilly Karsten den Besuchern schenken. © Miriam Kohr

Der Reisefreund Herbert F. Plahl kam heuer ebenso nicht in fremde Länder, wie er es sich gern gewünscht hätte. Bitter für ihn, wo er doch die Begegnungen und Eindrücke seiner Reisen stets in seine Gemälde bannt. „Früher kam ich wie beflügelt von einer Reise zurück und die Bilder sind nur so aus mir herausgesprudelt“, erzählt er. Heute ist das anders, ein bisschen schwieriger. Öfter sitzt er in seinem Atelier einfach nur da, blickt aus dem Fenster und überlegt. Aber am Ende sprudelt es eben doch. So stellt Plahl auch heuer viele neue Arbeiten aus.

Einige ältere Arbeiten hängen zwischen den neuen Bildern und zeigen die Entwicklung des Künstlers. Plahl verwendete heuer viel mehr Weiß, überlagert mehr Farbschichten, die Bilder wirken insgesamt weicher, Figuren und Gebäude werden schemenhafter als früher, wo er noch bunter, kräftiger und konkreter malte. Doch auch vor seinen neuesten Gemälden kann man lange stehen, sie betrachten und immer wieder Neues entdecken – wie Gesichter, Türme, Flüsse oder Tiere. „Was der Betrachter eben sehen möchte“, sagt er und hofft, mit vielen Besuchern ins Gespräch zu kommen.

Die Atelierausstellungen in der Stockmann-Villa, Münchner Straße 38, ist an folgenden Tagen geöffnet: heute ab 19 Uhr, Samstag von 15 bis 21 Uhr und Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

