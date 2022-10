Bildung ist der eigentliche Auftrag

Gelernt, wie man den Solarkoffer zusammenbaut (von links): Jeanette Huber, Barry Idrissa, Pale Lanbante, Irmgard Hetzinger-Heinrici, Bernhard Seidenath, Bernd Wanka und vorne Sidibe Ousseini. © sim

Bei der Jahresversammlung des Vereins „Perspektiven für Burkina Faso “ wurde über sinnvolle Entwicklungshilfe diskutiert. Und die hat nicht unbedingt etwas mit Geld zu tun.

Dachau – Mit vermeintlich gut gemeinter Hilfe kann man oft mehr Schaden anrichten, als Gutes damit zu bewirken. Dies trifft nach Meinung von Jeanette Huber, Mitglied beim Verein „Perspektiven für Burkina Faso“, leider oft bei der sogenannten Entwicklungshilfe in Afrika zu. Auf der Jahresversammlung erfuhren die Besucher, dass der Dachauer Verein nicht blind mit Geld helfe – und was der eigentliche Auftrag des Vereins ist.

„Den Ländern, die am meisten Entwicklungshilfe bekommen haben, geht es heute am schlechtesten“, weiß Jeanette Huber aus ihrer dreijährigen Arbeit für die Hanns-Seidl-Stiftung in Burkina Faso. Die Regierungen dieser Länder schauten nur noch auf die Geldgeber, nicht mehr auf ihr Volk, und kauften sich „in Paris ganze Straßenzüge“, anstatt das Geld für ihre eigene Bevölkerung zu nutzen.

Dies vermittle den Afrikanern auch ein falsches Bild von Europa. Viele Menschen kämen mit der Erwartung hierher, „dass hier alles umsonst ist und der Staat schon für einen sorgt“, hat Huber erfahren. Der Schock sei dann umso größer, wenn sie einmal in Deutschland seien. Sie plädiert deshalb für „Taten und Fachwissen statt große Geldmengen“, denn die sogenannten armen Länder könnten ihr Geschick durchaus selbst bestimmen –und es sei „per se nicht notwendig zu helfen“. Doch durch „unser Handeln“ herrsche dort Misswirtschaft.

Mit Müll wird viel Geld verdient

Wie etwa beim Thema Müll. Die politischen Führer in den afrikanischen Ländern nähmen gerne Müll an, weil sie damit viel Geld verdienten. Und derzeit begännen Länder wie China und Indien Atomkraftwerke in Afrika zu bauen, um billigen Strom für alle bereit zu stellen.

Jeannette Huber hat auch eine Denkweise kennengelernt, die nicht mit der europäischen zu vergleichen sei, betont die Schatzmeisterin des Vereins, die den Anwesenden bei der Mitgliederversammlung im Ludwig-Thoma-Haus bestätigt, dass wirklich jede Hilfe des Vereins auch in dem drittärmsten Land der Welt tatsächlich ankommt. Und zwar nicht in Euro, Dollar oder der Landeswährung, sondern in Form von Dingen, die dort dringend gebraucht werden. So wie Nähmaschinen, an denen junge Frauen zu Näherinnen ausgebildet werden.

Bildung – das ist der eigentliche Auftrag von „Perspektiven für Burkina Faso“. So soll in Zusammenarbeit mit örtlichen Mandatsträgern von Kokologho eine weiterführende Schule gebaut werden. Zudem soll in Kooperation mit dem Dachauer Verein „Weitblick Jugendhilfe“ und Kreishandwerksmeister Ulrich Dachs, der an dem Abend spontan Mitglied wurde, die Ausbildung zum Schreiner gefördert werden. Wo die ausgebildeten Handwerker dann aber arbeiten sollen, steht noch genauso in den Sternen wie der Baubeginn der Schule. Denn noch fehlen etliche zehntausend Euro.

Gründungsmitglied Irmgard Hetzinger-Heinrici sieht den Schulbau für 240 Kinder noch skeptisch. „Wir können noch nicht daran denken“, so die Geschäftsführerin des Vereins. Denn von den erforderlichen 94 000 Euro für das Projekt habe bisher nur 15 000 zusammen. Dem widersprach Bernhard Seidenath vehement. Der Verein sei gut vernetzt, „wir bauen diese Schule“, so der Landtagsabgeordnete. Wo das Geld konkret herkommen soll, sagte der CSU-Politiker allerdings nicht. Sollte die Schule gebaut sein und die Kinder ausgebildet werden, wo werden sie dann in dem Land arbeiten, das von einer Militärregierung mehr schlecht als recht geführt wird und in dem immer mehr vertriebene Terroristen aus Mali ihr Unwesen treiben?

Sidibe Ousseini, Barry Idrissa und Pale Lanbante, die derzeit in Dachau zu Gast sind, erzählten den Anwesenden in hervorragendem Deutsch ganz hautnah, wie es in ihrer Heimat ist. Man sei zwar arm, aber glücklich. Die drei Studenten im Alter von 24 bis 26 Jahren, denen nach dem Studium in ihrer Heimat die Arbeitslosigkeit droht, forderten vom Verein „mehr Perspektiven“ nach Studium und Ausbildung. „Ihr müsst selber Initiativen ergreifen“, forderte Carlos Benede von Verein „Weitblick Jugendhilfe’“, der im Juni in Burkina Faso war und derzeit drei Gäste beherbergt. Irmard Hetzinger-Heinrici rief die drei jungen Männer gar dazu auf, „auf die Straße“ zu gehen und mehr Risikobereitschaft zu zeigen.

Weitere Informationen

Wer das Projekt unterstützen möchte, findet alles Infos unter www.perspektiven-burkina.de