Bis Weihnachten ändert sich einiges!

Dachau – „Das freut uns sehr!“ Monika Treybl ist froh, dass ihr Obst- und Gemüsestand am Unteren Markt nicht für immer geschlossen wird. Auch wenn das Ehepaar Treybl nach über 30 Jahren am ersten Advent in den wohlverdienten Ruhestand gehen wird, dürfen sich die vielen Stammkunden freuen, dass es nun mit ähnlichem Sortiment weitergehen wird.

Weiterhin Obst und Gemüse

Wer genau den Zuschlag bekommt und wann es weitergeht, ist allerdings noch nicht abschließend geklärt. Stadtkämmerer Thomas Ernst möchte sich noch „konkrete Pläne“ der entsprechenden Bewerber vorlegen lassen und diese genau prüfen. „Mit Obst und Gemüse geht es aber im Pavillon definitiv weiter“, verspricht Ernst den Dachauern – und widerspricht damit auch eindeutig Gerüchten, wonach ein Brillen- oder Asia-Laden dort einziehen werde beziehungsweise sogar ein Abriss des Standls im Raum stehe.

Aus Eiscafé wird Bäckerei

Wilde Spekulationen gab es auch um die Nachfolge im Eiscafé Riviera, dessen Betreiber aus persönlichen Gründen Dachau verlassen werden. Dort soll nun eine neue Filiale der Traditionsbäckerei Wörmann, deren Hauptsitz in Niederroth ist und die im Landkreis zahlreiche Filialen betreibt, eröffnet werden. Wann genau, weiß Inhaberin Regina Wörmann noch nicht, da einige bauliche Maßnahmen erforderlich seien. „Eventuell im Dezember“, stellt sie jedoch in Aussicht. Das bedeutet für die vielen Stammkunden des ehemaligen „Riviera“ keine allzulange Wartezeit mehr. Denn im Cafébetrieb wird man auch in Zukunft gemütlich im lebhaften Treiben auf der Dachauer Einkaufsmeile schlemmen können.

Trachtenträume statt Schuhmode

Auch für „Schuhmode Hablitzel“ ist ein Nachfolger gefunden: Bastian Bergmann von „Trachtendreams“, mit Geschäften in Karlsfeld und Germering, versucht sein neues Geschäft noch „vor Weihnachten“ zu eröffnen. Dafür will er auch sein Sortiment erweitern. Die Beliebtheit der bayerischen Tracht sei ja seit Jahren ungebrochen, Dirndl und Lederhosen wieder gefragt. Bergmann bietet auf Kundenwunsch daher maßgeschneiderte Dirndl und Trachtenwesten. Er legt dabei großen Wert auf in Deutschland produzierte, aber auch internationale, qualitativ hochwertige Stoffe, wie er betont.

Apotheke zieht um

Sein Sortiment erweitern will auch Apotheker Stefan Müller. Und nicht nur das: Um mehr Laufkundschaft zu generieren und um wieder „mehr wahrgenommen“ zu werden, verlegt er seine „Brunnen Apotheke“ vom Sparkassenplatz in das ehemalige Modegeschäft „Gabriela Moden“, also direkt an die Münchner Straße. „Die Räume am Sparkassenplatz sind wunderschön“, sagt Müller zwar. Aber dadurch, dass es am Sparkassenplatz mehr Büronutzung statt Ladengeschäfte gebe, fehle ihm die Laufkundschaft. Eine Schließung seiner „Brunnen Apotheke“ nach 25 Jahren sei für ihn aber nicht in Frage gekommen. Deshalb versuche er es jetzt mit dem Umzug – für seine Angestellten und für seine Stammkundschaft. Im Laufe des Frühjahrs 2021 sollen die neue Räume bezugsfertig sein.

Eine Konkurrenzsituation befürchtet Stefan Müller nicht. Die „Stern Apotheke“, die ihm auch gehört, setzt andere Akzente, wie etwa mit dem neu konzipierten Kosmetikstudio, das persönliche Hautanalyse, hochwertige Produkte und Behandlung durch Fachpersonal biete. In der „Brunnen Apotheke“ soll es dagegen bald noch intensivere Beratung geben, die Familien- und Seniorenberatung ausgebaut werden. Mit „individueller Medikation“, beispielsweise für Seniorenwohnheime, sollen vorbereitete Medikamente nach Verordnungsplan an die Bewohner ausgeliefert werden. Dass es in unmittelbarer Nähe mit der „Flora Apotheke“ eine weitere Apotheke in seiner Nachbarschaft gibt, sieht er nicht als Problem.

Vergrößertes „Blumenfenster“

+ Markus Bopfinger freut sich, dass er den Kunden seines Blumengeschäfts nun ein deutlich erweitertes Sortiment anbieten kann. © sim

2012 hatten Isabel Seeber von der „Candisserie“ und Markus Bopfinger vom „Blumenfenster“ das „Patchouli“ eröffnet, das die vergangenen drei Jahre in anderen Händen war. Nachdem die zwischenzeitliche Inhaberin Rose Maenz den Laden vor einigen Wochen geschlossen hatte, entschied sich der Florist, das „Patchouli“ nun wieder selbst zu übernehmen. So konnte er sein Blumengeschäft erweitern, mehr Lagerfläche schaffen und für seine Mitarbeiter neue Aufenthaltsräume und eine Küche einplanen. „Gerade jetzt, in Corona-Zeiten, ein unschätzbarer Vorteil, weil das Personal nun viel leichter die Abstände einhalten kann“, wie er findet. Alles sei gut belüftbar und auch die sogenannte Einbahnstraßenregelung im Geschäft sei einfach einzuhalten. Jetzt gebe es auch endlich wieder „Yankee-Candle“-Kerzen zu kaufen, dazu hochwertige Seifen und Raumdüfte, Wohnaccessoires und vieles mehr.

In der Münchner Straße geht es also weiter – dank engagierter Geschäftsinhaber, die sich von der Pandemie nicht abschrecken lassen, sondern auf Dienstleistung am Kunden und ein hochwertiges Angebot setzen!

