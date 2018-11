Mit „World Brass“ wuchtig in die Weihnachtszeit

Festlich, freudig, gewaltig und stimmungsvoll – im letzten Schlosskonzert des Jahres schenkte das Blechbläserensemble „World Brass“ am Samstag dem Publikum einen kleinen musikalischen Vorgeschmack auf die bevorstehende Adventszeit.

Dachau–Das elfköpfige Ensemble wurde 1995 gegründet, die Mitglieder stammen aus den verschiedensten Ländern und sind Solobläser in renommierten Orchestern. Mit jeweils vier Trompeten und Posaunen sowie Horn, Tuba und Schlagwerk ergab sich ein volltönender Klang, der perfekt zu dem Programm unter dem Motto „Joy to the World“ passte.

Dieser Titel bezog sich nicht nur auf die Absicht der Musiker, den Zuhörern eine Freude zu bereiten, sondern auch auf das gleichnamige, bekannte Weihnachtslied „Joy to the World“ von Georg Friedrich Händel, das Teil des Repertoires war. Um dieses Lied herum hatte „World Brass“ eine Mischung populärer, festlicher Werke der unterschiedlichsten Epochen von frühbarocker Tanzmusik bis hin zu Jazz gruppiert. So starteten die Interpreten beispielsweise mit „Terpsichore“, einer Auswahl von Tanzstücken von Michael Praetorius, was sich durch den majestätischen, prunkvoll schreitenden Charakter als hervorragendes Eröffnungswerk entpuppte.

Besonders persönlich wurde die Atmosphäre im Schlosskonzert dadurch, dass einer der Posaunisten, Shawn Grocott, die Programmpunkte ansagte und einige Hintergrundinformationen einfließen ließ. „Wir dachten uns, festliche Musik für einen festlichen Anlass“, erklärte Grocott die Zusammenstellung der Werke.

Neben dem Abendsegen aus Engelbert Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“ spielten die Bläser in diesem Sinne Auszüge aus Dmitri Schostakowitschs „Suite für Varieté-Orchester“ und aus Edvard Griegs „Peer Gynt-Suite Nr. 1“ sowie das erwähnte „Joy to the World“, Duke Ellingtons Suite zu „Sacred Concerts I“ und die von Simon Wills arrangierten „Präludium und Fuge“ über verschiedene Weihnachtslieder.

Den Charme eines guten Blechbläserensembles , machen vor allem die Mischung der unterschiedlichen Register der Instrumente – von heller Trompete bis hin zur brummigen Tuba – und präzises Zusammenspiel aus. Die Kombination dieser Vorzüge mit bekannten und beliebten, schmissigen Stücken und schmetternd- mitreißendem Blechbläserklang waren definitiv die Vorzüge des Schlosskonzertes.

Auf der anderen Seite ist ebendieser massige, laute Klang der golden schimmernden Instrumente aber auch nicht besonders wandelbar und läuft so gerade bei eigentlich zarten Titeln wie dem „Abendsegen“ von Humperdinck oder der „Morgenstimmung“ von Grieg Gefahr, plump oder banal zu wirken. Durch geschickt aufgepeppte Arrangements und die hohe Qualität der einzelnen Instrumentalisten kompensierten die Ensemblemitglieder ein eher gefälliges Programm, durch den Stilmix im Rahmen ihrer Möglichkeiten die fehlende Variabilität im Klang.

Das Ergebnis war eine unüberhörbare, wuchtige und feierliche Einstimmung auf die Vorweihnachtszeit.

Susanna Morper