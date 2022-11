Neues Gesetz bietet „endlich Bleibeperspektive für gut integrierte Menschen“

Der Bundestag berät derzeit über ein neues Chancenaufenthaltsrecht. Dieses soll gut integrierten Menschen eine Bleibeperspektive ermöglichen. © Reuhl / Imago

Zum 1. Januar soll das Chancenaufenthaltsrecht in Kraft treten. Anlässlich der ersten Lesung im Bundestag zum neuen Gesetz teilt Michael Schrodi, SPD-Bundestagsabgeordneter für Dachau und Fürstenfeldbruck, in einer Presseerklärung mit, dass er den Gesetzentwurf begrüße, „der gut integrierten Menschen endlich eine Bleibeperspektive und einen Weg aus den unsicheren Kettenduldungen eröffnet“.

Dachau – Das Chancenaufenthaltsrecht habe auch direkte Bedeutung für die Region, erläutert Michael Schrodi: „In meinem Wahlkreis gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Abschiebungen, die für Aufsehen und berechtigte Empörung gesorgt haben.“ Ein aktuelles Beispiel sei der Fall der Familie Esiovwa aus dem Landkreis. „Fakt ist: Familie Esiovwa hätte unter das aktuelle Chancenaufenthaltsrecht fallen können – wenn das Landratsamt sie nicht im Juli 2022 in einer inhumanen Nachtaktion abgeschoben hätte“, erklärt der Abgeordnete.

Das neue Chancenaufenthaltsrecht richtet sich an Menschen, die bis zum 1. Januar 2022 seit fünf Jahren mit Duldung, Gestattung oder Aufenthaltserlaubnis in Deutschland leben, wie Schrodi ausführt. Sie erhalten ein Jahr Zeit, um die Voraussetzungen für ein reguläres Bleiberecht zu erfüllen. In dem schon seit Anfang Juli vorliegenden Gesetzentwurf wurden im Vergleich zur ersten Fassung bereits verschiedene Änderungen aufgenommen, wie von humanitären Verbänden angeregt, so Schrodi. So werden nun zum Beispiel auch Zeiten der Duldung mit ungeklärter Identität angerechnet.

Darüber hinaus gehen die Verhandlungen über den Gesetzentwurf auch nach der ersten Lesung im Bundestag weiter. Welche Voraussetzungen genau gelten werden und ob auch Personen die Chance bekommen, die temporär keine Duldung haben, wird derzeit im Gesetzgebungsverfahren geklärt.

„Ich habe gegenüber dem Landratsamt deshalb mehrmals darauf gedrängt, dass Abschiebungen für Personen ausgesetzt werden, die unter das neue Gesetz fallen könnten“, sagt Schrodi. Die Familie Esiovwa habe zu dieser Gruppe gehört „und hätte nicht abgeschoben werden dürfen“. Neben seiner Unterstützung für das neue Gesetz will sich der SPD-Bundestagsabgeordnete weiter dafür einsetzen, dass Familie Esiovwa zeitnah nach Karlsfeld zurückkehren kann. dn

