Blick hinter Capris touristische Fassade

Wie bei einem Mobile: ein Werk des auf Capri lebenden Künstlers Gianluca Federico. © Miriam Kohr

Die Stadt Dachau ist auf die malerisch im Golf von Neapel gelegene Insel Capri gekommen. Gleich zwei Ausstellungen über die Insel gibt es in den städtischen Galerien.

Dachau - Doch das kommt nicht von ungefähr, wie Oberbürgermeister Florian Hartmann bei der Eröffnung der ersten Ausstellung „Saluti da Capri! Eine Insel zwischen Idylle und Tourismus“ in der Neuen Galerie erklärte. „Capri war, wie Dachau, im 19. Jahrhundert eine Künstlerkolonie“, so der OB. Und wie gewöhnlich stellt man in Dachau andere Künstlerkolonien vor.

In der Neuen Galerie erhält der Besucher einen Blick auf das Capri von heute, während in der Gemäldegalerie Bilder aus der Künstlerkolonie hängen. Fotografien, Skulpturen und eine Soundinstallation der Künstler Enrico Desiderio, Gianluca Federico, Bruno Flavio, Klaus Frahm und Raffaela Mariniello zeigen verschiedene Seiten der Insel und lassen auch einen Blick hinter die Kulissen des Tourismus zu.

„Diese Ausstellung möchte Ihnen verschiedene Gesichter der Insel zeigen, das Capri der Touristen, aber auch das der Einheimischen, und natürlich auch die Natur und die spektakulären Ausblicke auf die Umgebung“, begrüßte die Kuratorin Jutta Mannes die Vernissage-Besucher.

Künstlerkolonien stellt man in Dachau vor: Im Falle von Capri machten dies Jutta Mannes und OB Florian Hartmann in der Neuen Galerie. © Miriam Kohr

So interessiert sich der Fotograf Desidero, geboren auf Capri, wenig für die typischen Postkartenmotive der Insel, sondern richtet seine Linse auf eine verregnete Piazza oder den Bug einer riesigen Yacht.

Marinellos Bilderserie zeigt Motive, die den Augen der Touristen normalerweise verborgen bleiben – römerzeitliche Mauerreste, Fischernetze im Mondschein, überquellende Mülltonnen.

Frahms Fotografien ermöglichen einen Blick in die nicht öffentlich zugängliche Villa des verstorbenen Schriftstellers Curzio Malaparte, deren Lage und Architektur gleichermaßen außergewöhnlich sind.

Bruno Falvio nahm an verschiedenen Orten auf Capri typische Stimmen und Geräusche auf – Zikaden, die Glocken der Turmuhr, die Stimmen am Strand, Donner bei einem heftigen Gewitter. Die Besucher können dieses akustische Porträt der Insel in der Galerie anhören.

In Federicos Installation hängen Gegenstände, die er mit Capri in Verbindung bringt, etwa von einem Oktopus, der wie bei einem Mobile nach unten hängt, wobei unten ein Brett mit Holzfischen liegt. „Federico, dessen Familie seit acht Generationen auf Capri lebt, ist es ein Anliegen, in seiner Kunst die Verbindung zur Flora und Fauna und zum traditionellen Leben der Inselbewohner herzustellen, das mehr und mehr verschwindet“, erklärt Kuratorin Jutta Mannes.

Die Ausstellung ist noch bis 12. März in der Neuen Galerie geöffnet. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr. Eintritt: drei Euro.

