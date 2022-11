Böse Überraschung nach Einkaufsbummel

Unerfreuliche Überraschung am Marktsonntag: ein Knöllchen am Scheibenwischer. © archivbild/dpa

Eine Dachauerin ist erbost über einen Strafzettel am Marktsonntag in der Altstadt.

Dachau – So hatte sich Ursula Forster ihren kurzen Marktbesuch in der Altstadt am vergangenen Marktsonntag nicht vorgestellt. Als sie nämlich zu ihrem Auto zurückkam, fand sie dort einen Strafzettel in Höhe von 25 Euro vor. „Das ärgert mich schon“, sagt die Dachauerin. Gezielt ist Forster zum Markt gefahren, wo sie gerne Gewürze einkauft. „Da möchte man den Standbetreibern ein bisschen ein Geschäft zukommen lassen, dann wird man so abgestraft“, schimpft Forster. Die Geschäftsleute in der Altstadt klagten über zu wenig Umsatz, und dann ist schon einmal Marktsonntag, der die Menschen anzieht, „dann wird man als Autofahrer abgezockt“.

Eigens ist sie recht früh hochgefahren, um dem großen Run aus dem Weg zu gehen. „Aber alles war dicht, auf der Ludwig-Thoma-Wiese kein Stellplatz mehr.“ Daher war sie froh, als in der Jocherstraße vor ihr ein geparktes Fahrzeug weggefahren ist. „Denn es gibt nun einmal Leute, die nicht mehr so gut zu Fuß sind“, sagt Forster. Und betont: „Ich spreche da für die ältere Generation.“ Als das andere Auto weggefahren ist, hat sie ihres deshalb dort abgestellt. „Eine Zufahrt habe ich definitiv nicht zugeparkt, schon gar nicht eine Feuerwehrzufahrt oder einen Behindertenparkplatz. Und es wurde auch niemand behindert.“

Da Sonntag war, hat sie keine Parkscheibe eingelegt, denn die zeitliche Begrenzung gilt ja nur werktags. „Trotzdem hatten ich und die ganze Reihe von Autos dort einen Strafzettel.“ Abgesehen davon, dass Ursula Forster nach wie vor nicht recht weiß, was sie falsch gemacht hat, ärgert sie sich über die strikte Verkehrsüberwachung gerade am Marktsonntag.

Tatsächlich ist das Parken in der Altstadt strikt geregelt. Das Verkehrsschild, das in der Straßenverkehrsordnung die Nummer 290 trägt und am Eingang zur Altstadt montiert ist, weist einerseits auf die bekannte 90-Minuten-Zeitgrenze an Werktagen hin. „Aber Parken ist auch nur in gekennzeichneten Bereichen erlaubt“, erklärt Hauptamtsleiter Josef Hermann von der Stadt Dachau. Solche gekennzeichneten Bereiche seien Parkbuchten oder markierte Stellflächen. Und tatsächlich kontrolliere die Stadt „grundsätzlich am Marktsonntag“, wie Hermann betont. Denn zu den Marktsonntagen würden eigens zusätzliche Halteverbote aufgestellt, „um die Zu- und Abfahrt der Fieranten und den Rettungsweg freizuhalten“. Die Erfahrung habe aber gezeigt, dass diese Stellen ohne Verkehrsüberwachung gerade nicht passierbar bleiben. Sondern bis hin zu Feuerwehrzufahrten alles zugeparkt werde. Deshalb werde kontrolliert, „und nicht, um jemanden zu schikanieren“.