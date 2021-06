Botschaften gegen die Einsamkeit

Caritas lässt in Video-Projekt junge Geflüchtete zu Wort kommen

Drei Menschen, drei Geschichten: In einer Video-Aktion des Projekts „Samba“ der Caritas Dachau erzählen Geflüchtete von ihren Erlebnissen.

Das Projekt „Samba“ setzt sich seit dem Jahr 2017 für die gesellschaftliche und politische Teilhabe geflüchteter Menschen ein. „Intention war es, den Mitwirkenden eine Plattform zu bieten, in ihren eigenen Worten ihre Gedanken auszudrücken“, erklärt Heidi Schaitl, Kreisgeschäftsführerin der Caritas-Zentren im Landkreis.

In je einem Kurzfilm berichten drei Betroffene von ihrer Flucht, ihrer Ankunft in Deutschland und dem Landkreis Dachau, ihren beengten Wohnverhältnissen und den täglichen Herausforderungen, die ihnen begegnen. Sie erzählen aus ihrem Alltag und geben Einblicke in ihre Wünsche und Hoffnungen, ihre Ängste und Sorgen.

Einer der drei Geflüchteten ist Mohammad. Das ist nicht sein richtiger Name. Sein Gesicht ist im Video unkenntlich. Er möchte anonym bleiben. Mohammad konnte aus seiner Heimat fliehen. „Ich wollte einfach nur weg, aus diesem Land“, erzählt der junge Mann. Um welches Land es sich handelt, bleibt offen.

Seit acht Jahren lebt er in Deutschland. Sein Leben, so Mohammad, führt er ohne Arbeit, ohne Wohnung, ohne Frau, ohne Liebe. Seit 13 Jahren lebt er ohne seine Familie. „Alleine sein ist nicht gut.“ Der junge Mann „will irgendwann ankommen“. Er wolle etwas machen, dürfe es aber nicht – obwohl er „saubere Papiere und keine Probleme mit der Polizei“ habe. „Ich hoffe, dass ich bald eine Arbeitserlaubnis bekomme.“

Projekt „Samba“ Das Projekt „Samba“ ist ein Angebot des Fachdienstes Asyl und Migration der Caritas-Zentren im Landkreis Dachau. Es ist zur Förderung der Integration und Inklusion von geflüchteten Menschen in den Sammelunterkünften des Landkreises Dachau entstanden. Das Wort „Samba“ steht für „Sammelunterkünfte mit Beteiligungsanspruch“. Die Hauptanliegen des Projekts: Teilnahme am gesellschaftlichen und politischen Leben, Selbstbestimmung und Autonomie sowie Förderung des ehrenamtlichen Engagements von Menschen mit Fluchterfahrung. Die Videos der Geflüchteten sind auf dem YouTube-Kanal der Caritas veröffentlicht unter https://tinyurl.com/yjs26nvs. vm

Eigentlich ist Mohammad Schneider. Er näht Dirndl aus afrikanischen Stoffen und Masken für andere Geflüchtete und Betreuer. Mohammad träumt davon, eines Tages sein eigenes Geschäft aufzumachen. Die Darstellung der Geflüchteten in den Videos, betont Schaitl, könne nicht als allgemeingültig für andere Personen genommen werden. „Die Mitwirkenden erzählen aus subjektiver Wahrnehmung ihre Situation.“

Neben den Betroffenen kommen in den Videos auch andere Menschen vor. Sie wiederholen die Worte der Geflüchteten. Der Geschichte werde dadurch „mehr Gewicht und Stärke verliehen, und die Nachsprechenden bekamen die Gelegenheit, sich in die Erzählperson hineinzuversetzen, mit ihr mitzufühlen und sich mit ihr zu solidarisieren“, so Schaitl. So könne ein Begegnungsraum entstehen.

„Die Idee entstand zu einer Zeit, als durch die hohen Infektionszahlen Menschen mit Fluchterfahrung durch die Corona-Pandemie noch mehr isoliert und abgeschottet wurden“, berichtet Danai Burghardt, eine der Initiatorinnen des Projekts. Das Ziel der Video-Aktion war es, geflüchteten Menschen eine Stimme zu geben, so Burghardt. „Sie wollen gehört werden. Aber vor allem wollen sie als Menschen wahr- und ernstgenommen werden, als Teil der deutschen Gesellschaft, in der sie schon seit mehreren Jahren leben.“

Verena Möckl