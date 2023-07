Botschafterinnen der Dachauer Geschichte

„Engagierte Frauen mit Weitblick“ hatten den Verein Dachauer Gästeführer vor 20 Jahren gegründet. Zum Jubiläum gab’s ein Fest und Kostproben ihres Könnens. © ep

Der Gästeführer-Verein feiert sein 20-jähriges Bestehen im Wasserturm.

Dachau – Sie bringt nichts aus der Ruhe und aus dem Konzept – nicht mal ein Gewitter! Als die Tropfen immer zahlreicher wurden, haben die Mitglieder des Dachauer Gästeführer-Vereins die Feier ihres 20-jährigen Bestehens kurzerhand von der Wiese in den kleinen Vorraum im Wasserturm verlegt, samt Biergarnituren.

Allerlei Wissenswertes und Amüsantes erfuhren die Festgäste dabei über die Gästeführer, die einst „Fremdenführer“ hießen, und die man eigentlich früher bei der Stadt gar nicht für nötig hielt. Bis sich „engagierte Frauen, die Weitblick hatten“, so die jetzige Vorsitzende des Vereins Brigitte Fiedler, für diese neue Art des städtischen Tourismus einsetzten. Gertrud Schmidt-Podolsky und Anni Härtl waren maßgeblich daran beteiligt.

Wer sich als Gästeführerin bewarb, musste fortan eine halbjährige spezielle Schulung durchlaufen, die die Volkshochschule Dachau anbot. Anita Engelbrecht war und ist dafür seit jeher verantwortlich. Die letzte Ausbildung fand 2017 statt. „Es ging nicht nur um historisches und kulturelles Fachwissen, sondern auch um Körpersprache, Aussprache, Umgang mit schwierigen Situationen.“ Siehe der Gewitterregen.

Im Mai 2003 gründete sich der Gästeführerverein als Interessenvertretung und Sprachorgan der Führerinnen, mit der ersten Vorsitzenden Anni Härtl. Ihr folgte nach zehn Jahren Brigitte Fiedler. Seitdem hat sich das Angebot mit den beliebten Themenführungen erweitert, es gibt „Eventführungen“ wie die „Schmankerlführung“, oder Führungen, bei denen die „Kunden“ in historische Kostümen schlüpfen können.

Fünf Beispiele davon boten die Gästeführerinnen bei ihrem Jubiläum zum Vergnügen ihrer Gäste an. Und man konnte uneingeschränkt sagen: Sie haben allesamt hervorragende schauspielerische Qualitäten! Etwa Nina Schiffner als Zigarillo rauchendes, hoch emanzipiertes „Malweib“ der Dachauer Künstlerkolonie. Oder die Frau des Schmiedes, Wally, alias Brigitte Fiedler, die über die Entstehung des Wasserturms erzählte, weil das Dachauer Wasser so „odelig“ war. Dann Sabine Hermann als „Frau Dr. Engert“, also als die Frau vom Dr. Engert. Oder Karin Schwenke als nervöse Mama vom späteren Oberhofbaumeister Joseph Effner. Und Sabine Hermann als einheimische Kramersfrau, die so ihre Verständigungsprobleme hatte mit der norddeutschen Sommerfrischlerin. Und schließlich Anni Härtl mit ihrer uralten Ärztetasche, in der sie sogar einen Revolver für ihre Reise nach München eingepackt hatte.