Ukraine-Krieg: BR berichtet über Gemeinde im Landkreis Dachau - Sie stemmt Kosten für Flüchtlinge alleine

Von: Helena Grillenberger

Bürgermeister Richard Reischl beim BR.

40 ukrainische Flüchtlinge leben momentan in der Gemeinde Hebertshausen (Dachau). Viele Kosten stemmt die Gemeinde allein. Darüber berichtet nun auch eine BR-Sendung.

Hebertshausen - 40 ukrainische Flüchtlinge sind momentan in der Gemeinde Hebertshausen im Landkreis Dachau untergebracht. Bürgermeister Richard Reischl (CSU) hat für die Menschen aus der Ukraine, die in den letzten zwei Wochen in seine Gemeinde gekommen sind, bereits einiges auf die Füße gestellt: So hat er gemeinsam mit den Nachbargemeinden Röhrmoos und Haimhausen einen Laden im Feuerwehrhaus eingerichtet.

Angenommen werden gezielte Spenden; die Gemeindebürger seien großzügige Spender. So seien bereits Schulranzen für ukrainische Kinder gesammelt worden, damit diese bald wieder zur Schule gehen könnten. Das Geld wendet die Gemeinde aus eigener Kasse auf.

Ukraine-Flüchtlinge: BR berichtet - Gemeinde in Dachau stellt Lehrkräfte auf eigene Kosten an

Auch zwei Lehrkräfte aus der Ukraine hat die Gemeinde auf eigene Kosten angestellt, „damit die Kinder so schnell wie möglich unterrichtet werden konnten“, so der Bürgermeister am Mittwoch, 30, März, im BR-Format „jetzt red i“. Denn bei der Anstellung der Lehrkräfte gebe es ein Problem: Momentan sei es noch nicht möglich, sie über den Freistaat zu beschäftigen, „weil Dinge wie ein erweitertes Führungszeugnis, wie ein übersetztes, beglaubigtes Diplom, dem im Wege stehen.“

Das koste Zeit und Geld - zwar seien die Kosten nicht das Problem, dennoch: „Bei den Kleinigkeiten beginnt‘s meistens.“ Er beschrieb die aktuelle Situation, als würde „eine Rechnung oder eine Bestellung gemacht, und bezahlen tut ein anderer“.

BR berichtet über Ukraine-Flüchtlinge: Die richtige Herausforderung kommt erst noch

Er habe bereits 2015 als Bürgermeister viele Unterkünfte für Flüchtlinge organisiert. Die richtigen Herausforderungen kommen erst noch, weiß Reischl. Die eigentliche Aufgabe für den Freistaat komme erst noch, erklärte er beim BR, „nämlich in ein, zwei oder drei Jahren“ - dann, wenn die Herbergsfamilien von ihrem Engagement zurücktreten wollen. „Dann werden diese Menschen, jetzt in diesem Fall in der Gemeinde Hebertshausen aktuell 40 Personen, plötzlich vorm Rathaus stehen und sagen, ich brauch einen Wohnraum.“

Um die Familien, die momentan Wohnraum zur Verfügung stellen, zu unterstützen, zahlt der Landkreis den Helfern momentan eine Pauschale, die Strom, Wasser, Heizung sowie die Müllgebühren abdecken sollen. Gerade im Großraum München gehe das schnell ins Geld, wie der Dachauer Landrat Stefan Löwl (CSU) erklärte. Im Endeffekt handle es sich dabei um eine „Soforthilfe für die Menschen, die uns helfen“. Das Geld stelle der Freistaat zur Verfügung.

Ukraine-Flüchtlinge: Quotenerfüllung im Landkreis Dachau bei 228%

Dennoch: Die aktuelle Quotenerfüllung im Landkreis liege derzeit bei 228%, erklärte der Landrat weiter. Es sei wichtig, dass die Flüchtlinge verteilt werden, er wisse von Kollegen, dass Landkreise im Saarland bei einer Auslastung von 50% seien. „Je länger die Menschen bei uns bleiben, in den Familien bleiben, umso schwieriger wird es natürlich nachher, diesen Menschen zu sagen, du musst jetzt nach Karlsruhe oder woanders hinfahren“, betonte er die Dringlichkeit der Verteilung.

Bis dahin geht Bürgermeister Reischl aber mit gutem Beispiel voran: Er hat eine ukrainische Familie in seinem Zuhause aufgenommen. (hgr)

