Brandgefährlich: Heuer kein Feuerwerk auf dem Dachauer Volksfest

Das Feuerwerk auf dem Dachauer Volksfest wurde abgesagt © MM-Archiv

Das für Donnerstagabend geplante traditionelle Feuerwerk zum Dachauer Volksfest muss abgesagt werden. Wegen der Waldbrandgefahr.

Dachau - Als Grund für die Entscheidung wird die seit Wochen anhaltende extreme Trockenheit und die damit verbundene erhebliche Waldbrandgefahr rund um das Schloss Dachau genannt. „Beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern bestünde aktuell ein nicht kalkulierbares Risiko“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Selbst zwischenzeitliche Gewitterschauer am Donnerstag würden an der Gefahrenlage nichts ändern.

Feuerwerk in Dachau: Auch Ersatztermin in der Schwebe

Ob das Feuerwerk am Ersatztermin, am Sonntag, 21. August, stattfinden kann, hängt von den bis dahin zu erwartenden Niederschlagsmengen ab und wird Ende der Woche von Stadt und Feuerwehr neu bewertet. Die Stadt Dachau bedauert die Absage für Donnerstag und bittet die Bürger um Verständnis.

Stadtrat Wolfgang Moll (Wir), der im Juli eine Abschaffung des Feuerwerks beantragt hatte – unter anderem wegen der möglichen Brandgefahr sowie der Kriegslage in der Ukraine – dürfte sich nun bestätigt fühlen. Das Feuerwerk sei „aus der Zeit gefallen“, so Moll in der damaligen Diskussion des für das Volksfest zuständigen Kulturausschusses.

Die Gegner seines Antrags – das waren die Räte von CSU, SPD, Grünen sowie Volksfestreferent Robert Gasteiger (FW) – argumentierten dagegen, dass ja sogar die Stadt München, die ja noch wesentlich städtischer und dichter besiedelt sei als Dachau, weiter Feuerwerke veranstalte. Solange die Feuerwehr einem Feuerwerk zustimme, sei daher nichts dagegen einzuwenden. Die Entscheidungskompetenz solle daher bei der Feuerwehr und den für die Sicherheit verantwortlichen Rathausbeamten und nicht dem Stadtrat liegen.

Würden die ein Feuerwerk ablehnen, wie es nun geschehen ist, dann sei es okay, so die damalige Meinung des Gremiums.

