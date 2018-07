Unbekannter zündet BMW an

In den frühen Morgenstunden gerieten gestern in der Krankenhausstraße in Dachau kurz nacheinander ein Auto und eine Mülltonne in Brand.

Dachau– Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck geht von vorsätzlicher Brandlegung aus und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 4.20 Uhr ging am Dienstag morgen bei der Polizeiinspektion in Dachau zunächst die Mitteilung über eine brennende Mülltonne in der Krankenhausstraße ein. Die Streifenbeamten der PI begannen die Flammen an der brennenden Restmülltonne mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Die ebenfalls eingetroffene Feuerwehr führte die Löscharbeit mit Wasser zu Ende.

Etwa eine Stunde später – gegen 5.15 Uhr – wurde nur 100 Meter entfernt, ebenfalls in der Krankenhausstraße, ein brennender Pkw mitgeteilt. Die Feuerwehr machte sich wieder auf den Weg und war schnell da, um den brennenden Wagen zu löschen. Am grünen BMW 392c (3er Serie) Baujahr 2009 entstand dennoch ein kompletter Totalschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro.

Bei der Tatortbefundaufnahme ergaben sich für die Brandermittler der Kripo Fürstenfeldbruck Hinweise auf vorsätzliche Brandlegung am BMW. Näheres will man aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht verraten. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe zu dem Mülltonnenbrand gehen die Ermittler in beiden Fällen von Brandlegungen aus.

Personen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit den Brandfällen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0 81 41/ 61 20 bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

