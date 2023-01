Landrat Löwl: „Wir brauchen die Bereitschaft, Veränderungen zu akzeptieren“

Von: Thomas Zimmerly

Landrat Stefan Löwl spricht im Interview über das vergangene Jahr und die anstehenden, großen Herausforderungen.

Dachau – Kostenintensive Aufgaben, sich überlappende Krisen, Bürger, die eine Vollkaskomentalität an den Tag legen, und Kollegen aus dem Kreistag, die vehement aufs Sparen drängen. Landrat Stefan Löwl ist Chef des Landratsamts und muss das alles managen. Er ist Organ und Hauptverwaltungsbeamter des Kreises zugleich. Staatsrechtler sprechen deshalb von der Janusköpfigkeit eines Landrats. Janus ist der römische Gott des Anfangs und des Endes, der mit den zwei Köpfen. Zwei Häupter könnte auch Löwl gebrauchen, um den Überblick zu behalten.

Wie würden Sie das vergangene Jahr in einem Satz zusammenfassen?

Stefan Löwl: 2022 war ein Jahr voller Krisen und neuer Herausforderungen, aber auch wieder mit großartigem Engagement vieler Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie Institutionen. Das Ausklingen der Pandemie und der Wegfall der Beschränkungen setzte positive Akzente, welche aber leider durch den Krieg in der Ukraine mit allen direkten und indirekten Auswirkungen übergangslos in den Hintergrund getreten sind.

Was hat Sie 2022 besonders stolz gemacht?

Neben den Leistungen zur Beendigung der Pandemie war das besonders unser schnelles Agieren bei Kriegsbeginn. Wir haben es gemeinsam mit den privaten Akteuren über Nacht geschafft, eine Drehscheibe für Informationen und Hilfsangebote aufzubauen. Getragen wurde dies von einer großen Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, die vor dem Krieg geflüchteten Menschen bei uns aufzunehmen. Ich bin außerdem froh, dass unsere beiden Gymnasien nun gebaut werden und habe mich auch sehr über die Übergabe und Inbetriebnahme unserer neuen Katastrophenschutzhalle gefreut; gerade mit Blick auf die aktuellen Krisen ist diese genau zur richtigen Zeit fertig geworden

Ich warne schon seit Jahren, dass uns aufgrund der Aufgabenmehrungen und permanenten Krisenbewältigung die Ressourcen ausgehen.

Welche Vorsätze haben Sie für den Landkreis?

Neben der Krisenbewältigung und dem weiterhin schnellen Agieren auf sich verändernde Lagen müssen wir uns auch weiterhin den großen Zukunftsthemen stellen. Hier geht es insbesondere um den Klimawandel und die Klimaanpassung, die Fragen der Mobilität und des Wohnraums, die Themen Migration und Integration sowie Digitalisierung und Bildung. Für viele Dinge ist der Landkreis zwar nicht direkt zuständig, kann und sollte aber eine konstruktive Diskussion mit allen relevanten Akteuren und natürlich auch den Bürgerinnen und Bürgern führen. Persönlich will ich nach der Corona-Pandemie auch wieder verstärkt in den Bürgerdialog gehen und Veranstaltungen anbieten.

Was sind die wichtigsten Herausforderungen, vor denen der Landkreis 2023 steht?

Die größten Herausforderungen ist der Fachkräftemangel und die unzureichende Finanzierung der Kommunen sowie immer weitere Aufgabenzuweisungen und Erwartungshaltungen gegenüber den Behörden vor Ort. In den kommenden Wochen und Monaten wird uns sicherlich der Flüchtlingszustrom massiv beschäftigen. Dabei geht es aber primär nicht um die kurzfristige Unterbringung der Schutzsuchenden und Geflüchteten, sondern um die Betreuung und dauerhafte Integration.

Ihre Kreistagskollegin Stephanie Burgmaier (CSU) meinte in der Weihnachtssitzung, dass sich Kommunen im Landkreis angesichts der Krisen fragen: Wie sollen wir das alles bezahlen? Zudem wird die Kreisumlage steigen. Burgmaier sagte aber auch, dass man „Zuversicht ausstrahlen“ solle. Wie zuversichtlich sind Sie, dass es nicht zu einem Aufbegehren der Bürgermeister kommen wird?

Ich bin im ständigen Austausch mit den Bürgermeistern und Kreisräten. Grundproblem ist dabei sogar weniger die mangelnde finanzielle Ausstattung der Kommunen insgesamt oder die gesetzlichen Regelungen zum kommunalen Finanzausgleich. Vielmehr sind es die ständig steigenden gesetzlichen Ansprüche und Leistungsversprechen von Bundes- und Landesebene, welche nicht oder nicht ausreichend finanziell und personell hinterlegt sind. Alleine im Haushaltsansatz 2023 müssen wir knapp 10 Millionen Euro mehr einplanen, wovon zirka ein Drittel auf die gestiegenen Energiekosten und die Inflation zurückzuführen sind, zwei Drittel aber auf Leistungserweiterungen, beispielsweise Bürgergeld, Wohngeld, SGB-VIII-Reform, 49-Euro-Ticket. Dies trifft alle kommunalen Ebenen!

Marese Hoffmann von den Grünen forderte den lokalen Willen ein, Projekte in Sachen erneuerbare Energien umzusetzen. Sie ergänzten einst in einem Interview mit den Dachauer Nachrichten, die Energieerzeugung muss „in unserer wahrnehmbaren Sichtweite erfolgen“. Wie viel trauen Sie da den einzelnen Gemeinden zu?

Wir müssen die Energiewende vor Ort bewerkstelligen. Primär sind hier die Gemeinden als Träger der Planungshoheit und im Rahmen ihrer originären Zuständigkeiten für die Grundversorgung am Zug. Ich erhalte hier aus allen Gemeinden Signale, dass dies auch erkannt ist. Leider passen die Rahmenbedingungen noch nicht, beziehungsweise es müssen noch viele Fragen geklärt werden – unter anderem der Netzausbau. Auch die Planungssicherheit ist gerade bei Investitionen wichtig, da Kommunen mit den öffentlichen Mitteln verantwortungsvoll umgehen müssen. Auch in unserer GfA, der Müllverbrennungsanlage, fehlen uns belastbare Grundlagen. Immerhin haben die Landkreise im Rahmen des gerade verabschiedeten Bayerischen Klimaschutzgesetzes nun die Kompetenz zur Stromerzeugung erhalten. Hier werden wir also jetzt tätig werden können, insbesondere bei der Photovoltaik-Nutzung geeigneter Flächen des Landkreises.

Hoffmann sagte auch, sie habe große Sorgen, dass der Landkreis mit der rasant steigenden Zahl der Geflüchteten überfordert sein könnte. Angesichts der immer mehr werdenden allgemeinen Aufgaben, von Corona und Ukraine-Krieg erschöpften Mitarbeitern, fehlenden Unterkünften und einer rapide gesunkenen Zahl an Asylhelfern: Könnte Hoffmanns Befürchtung Realität werden?

Absolut. Ich warne schon seit Jahren, dass uns aufgrund der Aufgabenmehrungen und permanenten Krisenbewältigung die Ressourcen ausgehen. Die Erschöpfung im Flüchtlings- und Integrationsbereich trifft aber vor allem auch die Gemeinden bzw. unsere Gesellschaft insgesamt; neben Wohnraum fehlen dort die Menschen und Angebote; von den Sprachkursen über die Kinderbetreuungsplätze bis hin zu den Integrationslotsen oder speziellen Ausbildungsangeboten.

Vierkirchens Bürgermeister Harald Dirlenbach (SPD) verlangt die Überprüfung der seiner Meinung nach üppigen freiwilligen Leistungen des Kreises sowie eine Reduzierung von Stellen im Landratsamt. Die CSU forderte zuletzt vehement eine Einsparung von zehn Prozent beim Kreishaushalt. Wo sehen Sie Einsparpotenziale?

Wir hinterfragen derzeit jeden Kostenblock. Dabei ist uns allen auch klar, dass alle Einsparungen für die Bürgerinnen und Bürger spürbar sein wird. Entweder gibt es weniger Leistungen, es wird gegebenenfalls teurer oder die Warte- beziehungsweise Bearbeitungszeiten erhöhen sich. Welche Projekte, Maßnahmen und Leistungen gegebenenfalls zurückgefahren werden, müssen wir uns daher gut überlegen.

Peter Heller (Bündnis für Dachau) sagt, Flüchtlinge sollten im Landkreis dauerhaft und in Frieden aufgenommen werden. Das diene auch dem Frieden in der Gesellschaft. Und er ist sich sicher, dass die große Zahl an fehlenden Arbeitskräften „nur durch die stetige Einwanderung Hunderttausender im Jahr behoben werden kann“. Hat er recht?

Um den Fachkräftemangel zu überwinden müssen wir neue Wege gehen; hierzu zählt sicherlich auch eine geregelte Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften. Dabei sehe ich auch die Wirtschaft in der Verantwortung; insbesondere Blick auf Wohnraum und Betreuung vor Ort. Ein Fachkräftezuzug über das – dafür nicht vorgesehene – Asylrecht beziehungsweise den sonstigen Fluchtbewegungen kann die demografischen Probleme unseres Arbeitsmarkts aus meiner Sicht nicht lösen. Wir helfen verfolgten Menschen, unabhängig vom gesamtwirtschaftlichen Nutzen. Daneben brauchen wir qualifizierte Zuwanderung, also Menschen, die unserem Staat beziehungsweise unserer Gesellschaft nützen. Dies sind von der Zielrichtung wie auch von der Ausgestaltung zwei völlig unterschiedliche Themen. Natürlich sollen auch Personen, welche dauerhaft oder längerfristig in Deutschland bleiben, hier integriert und für den Arbeitsmarkt gegebenenfalls qualifiziert werden. Wir helfen aber auch anerkannten Personen, die dies nicht können. Es kann doch nicht sein, dass Menschen unter Lebensgefahr oder unter Zahlung horrender Summen für Schlepper zu uns nach Deutschland kommen, dann in einem „falschen“ Verfahren bei uns Deutschland festhängen, um dann nach vielen – verlorenen – Jahren gegebenenfalls in den Bereich der Arbeitsmigration zu wechseln. Hier muss es andere Wege geben.

Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang das Chancen-Aufenthaltsrecht der Bundesregierung?

Dies wird sich zeigen. In einigen Fällen wird es deutlich leichter, Personen eine dauerhafte Bleibeperspektive zu geben. Es geht um Menschen, die sich um eine Integration bemühen, aufgrund der hohen (sprachlichen) Anforderungen bei der Berufsausbildung aber gescheitert sind. Hier gibt es nun auch die Möglichkeit, engagierten Menschen unterhalb der formellen Fachkräfteschwelle eine Perspektive zu geben; und auch diese Arbeitskräfte brauchen wir dringend. Die Frage, welche sich aber stellen wird, ist, wie es mit den Personen weitergeht, welche in den 18 Monaten die notwendigen Voraussetzungen, beispielsweise Spracherwerb, Lebensunterhaltssicherung, nicht schaffen. Hier gibt es keine Folgeregelung und ich glaube, dass wir dann oft auf den heutigen Stand zurückfallen werden.

Was wünschen Sie sich für 2023?

Ich würde mich sehr freuen, wenn die Kriege und Konflikte enden würden und wir wieder zu einem kooperativen Miteinander finden. Dies gilt bei uns vor Ort. Außerdem wünsche ich mir mehr Eigenverantwortung und die Bereitschaft, Veränderungen zu akzeptieren. Persönlich hoffe ich, dass ich gesund und tatkräftig bleibe und – nach den sehr anstrengenden Krisenjahren – etwas mehr Zeit für Familie und Freunde finde.

