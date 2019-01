Brennende Spülmaschine

Zu einem Wohnungsbrand in Dachau-Ost wurde die Feuerwehr am Sonntag mittag gerufen. Es stellte sich heraus, dass eine Spülmaschine brannte.

Dachau - Am gestrigen Sonntag wurde die Dachauer Feuerwehr Dachau um 12.36 Uhr von der Integrierten Leitstelle zu einem Zimmerbrand in die Sudetenlandstraße in Dachau alarmiert. In einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus sind 16 Personen gemeldet. Wenige Minuten nach der Alarmierung rückten nach und nach zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge, die Drehleiter sowie ein Einsatzleitfahrzeug mit insgesamt 20 Einsatzkräften aus. Vor Ort war von außen kein Rauch sichtbar.

Ein Teil der Bewohner hatte das Gebäude verlassen, andere konnten in ihren nicht verrauchten Wohnungen bleiben. Die Wehr legte eine Schlauchleitung durchs Treppenhaus bis zur Wohnung im obersten Stockwerk. Danach drang der Trupp in die Wohnung vor, dort brannte die Spülmaschine. Mit wenigen Wasserstößen waren die Flammen schnell gelöscht. Nach 45 Minuten war der Einsatz für die Dachauer Feuerwehrleute beendet.

mm