Dachauer BRK hat sich „freiwillig angepasst“

Von: Miriam Kohr

Dankbar für die Aufarbeitung: BRK-Kreisvorsitzender Bernhard Seidenath, Student Tizian Bartling, Landrat Stefan Löwl, BRK-Geschäftsführer Dennis Behrendt, 2. BRK-Kreisvorsitzende Angelika Gumowski, OB Florian Hartmann sowie Archivar Albert Knoll (v. l.). © Miriam Kohr

Der Zeit der NS-Diktatur sind in der Chronik des BRK Dachau hat sich eine Arbeitsgruppe „Historisches Erbe“ des BRK angenommen.

Der Student, seit 2015 Mitglied des BRK Dachau, hat in seiner Bachelorarbeit die Verstrickungen des Dachauer Roten Kreuzes in das Verbrechensregime der Nationalsozialisten untersucht. Seine Ergebnisse wurden nun der Presse vorgestellt.

Bachelorarbeit eines Studenten

„Humanität im Schatten des Lagers?“ Die Frage ist der Titel von Bartlings Bachelorarbeit und prangt im Saal der BRK-Kreisgeschäftsstelle über den Köpfen der Anwesenden, darunter Verantwortliche beim BRK Dachau, aber auch Landrat Stefan Löwl, Oberbürgermeister Florian Hartmann und Albert Knoll von der Stabstelle der KZ-Gedenkstätte Dachau.

„Die Zeit des NS-Regimes zwischen 1933 und 1945 ist die dunkelste Zeit hier im Land. In unseren beiden BRK-Chroniken fehlen diese Jahre komplett. Es ist uns ein Anliegen zu wissen, was innerhalb des BRK Dachau in dieser Zeit passiert ist“, betonte Seidenath und dankte Bartling für seine Arbeit. Der 23-jährige Geschichtsstudent an der LMU München machte gleich zu Beginn klar, dass nicht nur beim BRK Dachau die Chronik für diese Zeit nicht vollständig ist: „In vielen BRK-Chroniken wird bisher wenig über die NS-Zeit gesprochen.“

Schwierig, Dokumente und Nachweise zu finden

Das Schwierigste sei gewesen, Dokumente und Nachweise zu finden. Die Sätze „die Quellenlage ist sehr ausgedünnt“ oder „die Unterlagen hören einfach auf“ und „dafür habe ich keinen Nachweis finden können“ sagte er mehrfach bei der Präsentation seiner Untersuchungsergebnisse. Dabei hatte er sich über ein halbes Jahr lang durch unzählige Archive wie das Bayerische Hauptstaatsarchiv, das Archiv der Stadt Dachau oder das Historische Archiv des BRK Dachau gearbeitet.

Bartling fand Dokumente, welche beweisen, dass auch beim BRK Dachau, damals noch DRK, das „Führerprinzip“ Einzug gehalten hatte. Es habe „eine gewisse Militarisierung“ stattgefunden. Der „deutsche Gruß“ wurde zum offiziellen Dienstgruß, bei öffentlichen Feiern prangten neben dem Roten Kreuz das Hakenkreuz und der Reichsadler. Das DRK hatte sich damals um Krankentransporte gekümmert und größere Veranstaltungen betreut, „zunehmend auch Veranstaltungen des NS-Regimes“, so Bartling. Außerdem seien die Helfer bei den Reichstagswahlen als Wahlhelfer eingesetzt worden.

„Das DRK-Führungspersonal unterhielt Kontakt mit den lokalen NS-Organisationen“, berichtete Bartling. Die Frauenbereitschaft des DRK und die NS-Frauenschaft standen laut Bartling in Kontakt, ein Besuch der SS-Plantage Kräutergarten sei nachweisbar. Ab 1938 folgte die Umstrukturierung zur „DRK-Kreisstelle Dachau“. DRK-Kreisführer war Landrat Dr. Emil Böhmer, seit 1933 Mitglied der NSDAP. Dennis Behrendt, der heutige BRK-Kreisgeschäftsführer, bedauerte, dass das Rote Kreuz gegen die Grundsätze der Unparteilichkeit und Neutralität verstoßen habe. „Das schmerzt. Es ist enorm wichtig, dass in Zukunft immer an diesen Grundsätzen festgehalten wird.“

An der Ostfront und in den Luftschutzräumen eingesetzt

Die Helfer des Roten Kreuzes wurden laut Bartling außerdem an der Ostfront und in den Luftschutzräumen der Stadt eingesetzt. „Sie kümmerten sich um Krankentransporte nach Bombenangriffen und betreuten Sanitätsräume wie den am Karlsberg. Außerdem waren sie dafür zuständig, die Krankenbetten bei einem Luftangriff in den Keller des Krankenhauses zu tragen“, erzählt Bartling. Als Bewohner der Stadt hätten die DRK-Helfer vom KZ sicherlich gewusst, doch es fand sich kein Beweis „für Interaktionen mit Häftlingen“. Anders als in anderen Orten sei der Betrieb von sogenannten Paketstellen an Konzentrationslagern, also Paketannahmedienste für die Häftlinge, vom DRK in Dachau nicht nachweisbar. Im Durchgangslager für Zwangsarbeiter aus der Ukraine und Galizien, das sich an der Kufsteiner Straße befand, waren die Helfer des Roten Kreuzes jedoch 1942 bei Entkleidungs- und Entlausungsmaßnahmen sowie zur medizinischen Versorgung eingesetzt.

Am Ende zog Bartling folgendes Fazit: „Die Ergebnisse stehen beispielhaft für die freiwillige Anpassung des Verbandes an die Ideologie des Nationalsozialismus. Die Beteiligung am Durchgangslager stellt außerdem einen Beweis für die bisher noch kaum untersuchte Verwicklung des Roten Kreuzes in die Verbrechen des NS-Staates dar.“

„Sie haben ein leeres Blatt gut gefüllt“, lobte Albert Knoll von der KZ-Gedenkstätte den Studenten Bartling. Hartmann und Löwl waren sich einig, dass Bartlings Arbeit lobenswert sei und man aus der Geschichte seine Lehren ziehen sollte. Wie man die Beteiligung des Roten Kreuzes am ehemaligen Durchgangslager an der Kufsteiner Straße für die Öffentlichkeit sichtbar machen kann, darüber möchte das Dachauer BRK gemeinsam mit Stadt und Landkreis demnächst ins Gespräch gehen.

