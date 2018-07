Elastisch, feinporig – und gut im Geschmack

43 Brote sind in der Montessori-Schule unter die Lupe genommen worden. Bei der Brotprüfung testete Manfred Stiefel die Backprodukte auf Aussehen, Geruch, Geschmack und mehr.

Dachau– Bei der alljährlichen Brotqualitätsprüfung, die an der Montessori-Schule in Dachau stattfand, haben vier Bäckereien aus Stadt und Landkreis Dachau teilgenommen. Sie lieferten insgesamt 43 Brote an die Schule, um diese auf ihre Qualität prüfen zu lassen. Der Brottester Manfred Stiefel, der schon seit zwölf Jahren sein Handwerk ausführt, ging auf folgende Kriterien ein: Aussehen, Kruste, Lockerheit, Struktur, Geruch und Geschmack. Die Zehntklässler hatten die Gelegenheit, ihm dabei über die Schulter zu schauen.

Zuerst untersuchte Manfred Stiefel durch Drehen und Wenden des Brotes die Form und das Aussehen. Anschließend halbierte er das Brot mit einem Messer, um es auf Oberfläche und Kruste zu prüfen. Ein weiteres Kriterium ist das Krumenbild – ist das Innere des Brotes eher feinporig und gleichmäßig, so hat es eine gute Qualität. Danach wurde die Struktur und Elastizität des Brotes mithilfe verschiedener Handgriffe getestet. „Die größte Rolle spielt allerdings der Geruch und der Geschmack“, sagte Stiefel. Dies wurde zuletzt geprüft und hatte den größten Einfluss auf die Punkteverteilung und die Bewertung.

Das Familienbackunternehmen Polz aus Ampermoching stellte 15 unterschiedliche Brotsorten vor, die Backstube Denk, die in Dachau ansässig ist, präsentierte fünf Brote. Außerdem war die Bäckerei Seidl aus Indersdorf mit 16 Broten vertreten sowie die Klosterbäckerei, ebenfalls aus Indersdorf, mit acht Broten und zwei Semmelsorten.

„Die Brote werden nicht untereinander verglichen, sondern haben alle ihre eigene Wertung. Ich prüfe auch nicht nach meinen persönlichen Vorlieben, es gibt ein vorgegebenes Prüfungsschema, um den Geschmack zu bewerten“, erklärte Manfred Stiefel den Schülern der Klasse X10.

Weshalb der Brottest dieses Jahr erstmals an einer Schule durchgeführt wurde, erläuterte der Prüfer: „Wir möchten das Interesse der Schüler wecken und ihnen das Bäckerhandwerk näher bringen.“ Die Schüler probierten mit Freude das angeschnittene Brot und durften sich selbst etwas Brot einpacken.

Die Ergebnisse werden den Bäckern mit den Auszeichnungen „gut“, „sehr gut“ und „gold“ mitgeteilt, wobei gold nur dann vergeben wird, wenn das Brot drei Jahre in Folge das Qualitätssiegel „sehr gut“ erhalten hat. Zudem werden den Bäckereien Urkunden verliehen und diese dann auf der Webseite des Brotinstituts veröffentlicht.

Manfred Stiefel erklärt den Hintergrund der Brotprüfung: „Der Sinn der Veranstaltung ist es, den Bäckern Tipps zur Verbesserung der Qualität ihrer Backwaren zu geben.“

