Brücken bauen und Mauern einreißen - Galerie Lochner zeigt Arbeiten des Street-Art-Künstlers JR

Von: Miriam Kohr

Kürzlich in der Kunsthalle München, jetzt in Dachau: Die Galerie Lochner zeigt hochwertige Drucke der Fotografien von Street-Art-Künstler JR. Foto: Mik © Mik

JR, der französische Künstler, der seinen echten Namen geheim hält, stellt seine Werke auf den Straßen, Mauern und Treppen dieser Welt aus. Die Dachauer Galerie Lochner zeigt nun Drucke seiner Fotografien bis zum 13. August.

Dachau – Nach fast fünf Monaten in der Kunsthalle München gibt es nun in Dachau, in der Galerie Lochner, Werke von JR, dem französischen Fotografen und Street-Art-Künstler, zu sehen. Auch wenn Galerist Josef Lochner allein aus Platzgründen nicht mit der bisher größten Retrospektive des Künstlers mithalten kann, so bekommt man durch die sorgfältig ausgewählten Werke in Dachau dennoch einen guten Eindruck vom künstlerischen Schaffen des 40-jährigen JR. Damit ist die Ausstellung für alle neuen Fans Pflicht und für alle, die JR in München verpasst haben, sowieso.

JR: Seine ersten Ausstellungen waren illegal

Unter seinen Initialen JR (Jean-René) hält der in 1983 in Paris geborene Künstler seine Identität bewusst geheim. Waren seine ersten kreativen Schritte noch illegaler Natur, finden sich seine Werke heute in Städten Europas, Amerikas, Afrikas und Asiens als monumentale Plakate an Hauswänden, Treppen und Mauern.

Bereits als Jugendlicher begann er während seiner Graffiti-Streifzüge Freunde beim Sprayen zu fotografieren. Diese Fotos waren Grundlage seiner ersten Straßenausstellung in Paris. Er pastete – der Streetart-Jargon für plakatieren – Fotokopien dieser Bilder an Wände und sprühte rote Rahmen darum. 2006 reiste er für ein Kunstprojekt erstmals ins Ausland.

JR gibt zunächst anonymen Menschen der Masse ein Gesicht

Für „Face 2 Face“ fotografierte er auf beiden Seiten der Grenzmauer Palästinenser und Israelis, die jeweils denselben Berufen nachgehen und pastete diese im Riesenformat an Mauern oder Hauswänden. Ohne Angabe der Nationalität zeigte er zum Beispiel den Taxifahrer aus Palästina neben dem aus Israel. Passanten auf beiden Seiten der Mauer erkannten selten, wer der „Bruder“ und wer der „Feind“ ist.

Mit dieser größten illegalen Ausstellung ihrer Zeit errang JR weltweite Aufmerksamkeit. Ein Foto von dieser Aktion ist in der Ausstellung in Dachau als hochwertiger Druck zu sehen.

Der Street-Art-Künstler will Mauern einreißen und Brücken bauen

„Seine Werke sind selten nur schön anzusehen, sie haben meist noch einen gesellschaftlichen Hintergrund“, beschreibt Josef Lochner JRs künstlerisches Wirken. JRs Anliegen ist es, Grenzen zu überwinden und Brücken zwischen Menschen zu bauen. So lässt er die Menschen, die anonym in großen Gebäuden arbeiten, durch große Pastings für alle sichtbar werden oder gibt Gefangenen eines Gefängnisses eine Plattform. Frauen würdigte er in „Women are Heroes“, indem er Gesichter und Augen von Frauen auf zerbröckelnde Wände, Baracken oder Container klebte. Fotos all dieser Aktionen und mehr sind in der Galerie Lochner zu sehen.

Eifelturm am Abgrund? Optische Täuschungen auf der ganzen Welt

Neben seinen Arbeiten, mit denen er auf Probleme aufmerksam macht, schafft JR auch gerne optische Täuschungen. So ließ der Künstler 2016 die Glaspyramide im Innenhof des Louvre durch eine illusionistische Malerei, scheinbar verschwinden. 2019 vergrößerte er sie scheinbar nach unten hin und stellte sie in einen Krater. Ähnliches machte er auch beim Eiffelturm oder bei den Pyramiden in Ägypten. Hochwertige Drucke der Fotos der Szenarien zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten können Besucher in Dachau betrachten.

Fotodrucke sind selbst große Kunstwerke

„JR ist nicht nur ein sehr guter Street-Art-Künstler sondern auch ein sehr guter Fotograf“, schwärmt Lochner. Noch dazu sind die Drucke selbst wahre Kunstwerke. „Die hochwertigen Lithografien wurden in Paris auf einer historischen Marinoni-Presse, auf der schon Lithografien von Picasso und Chagall entstanden sind, mit bis zu 21 Farben, also 21 Druckvorgängen, gedruckt“, so Lochner.

Die Ausstellung

„JR“ in der Galerie Lochner, Konrad-Adenauer-Straße 7, ist bis zum 13. August geöffnet. Die Öffnungszeiten: Donnerstag 16 bis 19 Uhr, Samstag 12 bis 15 Uhr sowie Sonn- und Feiertage 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung. Der Eintritt ist frei.