Buchhandlung Wittmann ist bald Geschichte

Corona, E-Books, die Lage: Aus diesen Gründen schließt die Buchhandlung Wittmann in der Dachauer Altstadt Ende Mai für immer ihre Pforten.

Die letzte Buchhandlung in Dachau macht zu

Ende Mai ist Schluss: Die Buchhandlung Wittmann schließt. Was in den vergangenen Tagen in Dachau schon als Gerücht die Runde machte, hat Inhaber Cornelius Wittmann jetzt offiziell den Dachauer Nachrichten bestätigt.