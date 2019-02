Bündnis Fraktion wünscht sich: Mehr Bäume für Dachau

In Dachau wird es immer heißer. Dagegen können Bäume helfen. Deshalb hat die Bündnis-Fraktion im Stadtrat jetzt einen Antrag gestellt. Sie findet: „Dachau braucht mehr Bäume!“

Dachau – Eine im vergangenen Jahr vorgestellte Stadtklimaanalyse belegte klar: In Dachau wird es heißer, in immer mehr Nächten fällt die Temperatur nicht mehr unter 20 Grad. Besonders Flächen ohne Bepflanzung heizen sich dadurch gefährlich auf. Abkühlung verschaffen können laut der Studie jedoch Bäume, die durch Verschattung zum einen die Aufheizung der Straßen vermindern und über die Verdunstung durch die Blattoberfläche auch die Umgebungstemperatur senken.

„Dachau braucht mehr Bäume“, fand daher die Bündnis-Fraktion im Stadtrat und stellte einen entsprechenden Antrag an Oberbürgermeister Florian Hartmann, der das Thema nun am Mittwoch mit dem Umwelt- und Verkehrsausschuss diskutierte.

Hartmanns Botschaft lautete gleich zu Beginn: Der Antrag an sich ist unnötig, schon jetzt sei die Verwaltung bemüht, „weiterhin möglichst viele Straßen und Anlagen mit Bäumen zu bepflanzen, um hierdurch eine zusätzliche Luftverbesserung zu erreichen“. In Zahlen: Von den geschätzt 47 000 Bäumen im öffentlichen Raum – Stadtwald und private Grundstücke nicht eingerechnet – würden 14 850 regelmäßig von Baumkontrollen erfasst. Im Jahr 2016 seien außerdem 76 Bäume gefällt und 126 neu gepflanzt worden. Und in den Folgejahren sei das Verhältnis zwischen Fällung und Anpflanzung sogar noch besser geworden: im Jahr 2017 etwa gab es bei 75 Fällungen 184 neue Bäume und im Vorjahr bei 73 Fällungen gar 258 Pflanzungen. „Wir versuchen also eh, mehr zu pflanzen als zu fällen“, so der OB.

August Haas (CSU) lobte dieses Engagement und betonte: „Wir sind alle guten Willens!“ Auch Edgar Forster (FW) hielt den Bündnis-Antrag für überzogen: Baumpflanzungen seien „immer schon Konsens“ gewesen.

Um diesen Konsens weiter zu unterstreichen, erging am Ende gleich noch eine Bitte an die Bürger: Wer eine Fläche in Dachau kenne, auf der man einen Baum pflanzen könnte, möge sich bei Stefan Tischer von der Abteilung Stadtgrün melden. Der, so der OB, sei für Vorschläge „immer offen“.