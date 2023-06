Bürgerbiergarten in Dachau öffnet erst in einem Jahr

Von: Stefanie Zipfer

Sieht (noch) nicht nach einem Biergarten aus: Rund 200 Gäste sollen sich auf dieser Fläche am Schlossberg eines Tages vergnügen. Der Zugang soll über den Wasserturm erfolgen. © Stefanie Zipfer

Seit Jahren tüftelt die Stadt an ihrem Plan, am Schlossberg einen Bürgerbiergarten einzurichten. Frühestens im Sommer 2024 soll es endlich losgehen.

Dachau – Die Freude war groß in Stadt und Stadtrat, als vor rund drei Jahren feststand: Die Dachauer Altstadt bekommt wieder einen echten Biergarten! Und zwar an einem Ort mit Geschichte, einem Ort, an dem schon mal ein Biergarten stand.

Biergarten auf dem Areal der ehemaligen Schlossbergbrauerei

Wie mehrfach berichtet, hatte die Sedlmayr Grund- und Immobilien KGaA das Areal der ehemaligen Schlossbergbrauerei gekauft. 2014 wurde die ehemalige Flaschenabfüllerei abgebrochen und an ihrer Stelle in rund vierjähriger Bauzeit ein Mehrfamilienhaus errichtet. Den knapp 1000 Quadratmeter großen Biergarten der früheren Brauerei, der seit 2009 geschlossen ist, überließ Investor Sedlmayr der Stadt – als Schenkung, allerdings unter Auflagen.

Diese besagten, dass es in einem neu eröffneten Biergarten zwar warme Speisen geben dürfe, diese aber dort nicht zubereitet werden dürfen. Motto: „Nicht brutzeln, nur aufwärmen.“ Außerdem soll es – zum Schutz der Nachbarn – „keine musikalischen Darbietungen jeglicher Art“ geben. Auch „offene Feuerstellen“ sowie „Veranstaltungen unter Hinzuziehung von Lautsprecheranlagen“ sind gemäß dem Schenkungsvertrag explizit verboten. Die Sperrstunde ist um 22 Uhr vorgesehen.

Es soll ein klassischer Biergarten werden

Für die Stadtverwaltung war dies aber kein Problem. Es sollte ja ein klassischer Biergarten werden – mit Ausschank, dem Verkauf kleiner Speisen sowie der Möglichkeit, dass die Bürger sich auch selber Brotzeit mitbringen. Erleichtern sollen sich die maximal 210 Besucher in einer mobilen Toilettenanlage inklusive Behindertentoilette. Für Ausschankwagen und Foodtruck ist eine gekieste Fläche vorgesehen.

In München war man von dem Anfang 2021 vorgelegten Konzept der Stadt so angetan, dass die Regierung von Oberbayern das rund 185 000 Euro teure Projekt „Grünanlage mit temporärer Ausschankmöglichkeit am Schlossberg“ mit einer Summe in Höhe von 144 000 Euro fördern wollte. Vom Stadtrat bekam die Verwaltung im Sommer 2021 dafür – parteiübergreifend – Applaus. Alle Beteiligten gingen mit Feuereifer zur Sache (wir haben berichtet).

Seit rund eineinhalb Jahren ist es still geworden um das Projekt

Das Problem: Seit rund eineinhalb Jahren ist es still geworden um das Bürgerbiergarten-Projekt. Bereits im Oktober 2021 verkündete die Verwaltung, dass der ursprünglich angedachte Eröffnungstermin im Frühjahr 2022 nicht zu halten sei: Wegen „erforderlicher weiterer Abstimmungen und Genehmigungen“, unter anderem in Form eines Lärmschutzgutachtens, werde die Inbetriebnahme „deutlich mehr Zeit“ beanspruchen, wie es aus dem Rathaus hieß. Hintergrund war die Drohung eines Anwohners, rechtliche Schritte gegen den geplanten Biergarten einzulegen. Als er in die zur Wohnanlage umgebaute Schlossbergbrauerei gezogen sei, so berichtete der Mann gegenüber der Heimatzeitung im Herbst 2021, habe man ihm versichert, er werde in einer ruhigen Umgebung leben.

Wenn es nach dem Willen der Stadt-Oberen geht, wird sich der Anwohner aber damit abfinden müssen, dass es künftig in den Sommermonaten in seiner direkten Nachbarschaft etwas lauter wird. „Baulich“, so erklärt Bauamtsleiter Moritz Reinhold nun nämlich auf Nachfrage, solle der Biergarten noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Die Ausschreibung der Arbeiten befinde sich derzeit in Vorbereitung.

Anschließend werde der Biergarten zunächst, also während der kalten Jahreszeit, „als öffentliche Grünanlage ohne Bewirtung nutzbar sein“. Die „eigentliche Biergartennutzung“ wird, so Reinhold, dann voraussichtlich ab Frühjahr oder Sommer 2024 stattfinden können.

