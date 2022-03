Bürgerdialog zum Thema Ukraine-Hilfe

Am Freitag können in einer Online-Veranstaltung Fragen an die Verantwortlichen zum Thema Geflüchtete aus der Ukraine gestellt werden. © Landratsamt

In einem Bürgerdialog zum Thema Ukraine-Hilfe im Landkreis Dachau am Freitag, 25. März, können Fragen an den Landrat und die Verantwortlichen gestellt werden. Schicken Sie uns Ihre Fragen!

Dachau – Der Krieg in der Ukraine führt derzeit zu großer Anteilnahme und Hilfsbereitschaft im Landkreis Dachau. Die Situation der Kriegsflüchtlinge ist zum Verzweifeln, und es sind keine Prognosen möglich, wie es weitergehen wird. Ging man vor zwei Wochen noch von etwa 500 Geflüchteten im Landkreis Dachau aus, zählt man nun bereits gut 1000. Das Engagement der Bürger im Landkreis bleibt ungebrochen und doch gibt es eine Vielzahl Fragen und Aufgaben.

In einem Bürgerdialog wollen die Dachauer Nachrichten am Freitag, 25. März, um 18.30 Uhr mit den Verantwortlichen im Landkreis die Situation daher erläutern und den Zuständigen Fragen stellen, welche die DN-Leser zuvor an die Redaktion geschickt haben.

Neben Landrat Stefan Löwl nehmen folgende Personen an der Videokonferenz teil:

Oksana Bonauer gibt einen Einblick in ihre Arbeit. Als eine der ersten stellte sie Hilfskontingente zusammen, fuhr an die ukrainische Grenze und brachte Flüchtlinge in den Landkreis.

Martina Tschirge bringt als Koordinatorin der Stabstelle EBI (Ehrenamt, Bildung Integration) das ehrenamtliche Hilfsangebot mit dem tatsächlichen Bedarf zusammen.

Albert Sikora koordiniert als Leiter des Dachauer Schulamts alle Fragen zum Thema Schule und Bildung.

Gemeinsam erläutern die Teilnehmer, was momentan gemacht und wo Hilfe benötigt wird, was bei ehrenamtlichen Tätigkeiten zu beachten ist sowie welche Herausforderungen aktuell bestehen. Der Bürgerdialog ist unter folgendem Link zu erreichen: https://us06web.zoom.us/j/87385539716, die Meeting-ID ist 873 8553 9716.

Um den Referenten gezielt die Fragen der Leser stellen zu können, sollten diese bitte vorab per E-Mail an redaktion@dachauer-nachrichten.de gesendet oder ab Montag unter Telefon 0 81 31/5 63 37 durchgegeben werden.

dn