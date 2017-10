Mit wenigen Klicks ins virtuelle Rathaus

Seit September ist das neue Serviceportal der Stadt Dachau online. Ziel: Die Zusammenarbeit zwischen Bürger und Verwaltung vereinfachen und Wartezeiten zu verkürzen.

Dachau – Im Internet Flüge zu buchen, Bankgeschäfte zu erledigen oder Bücher zu bestellen, ist für die allermeisten Dachauer bereits längst normal. Geschäftliche Kommunikation erfolgt ebenfalls längst nur noch per E-Mail oder diverse Messenger-Dienste. Nur die Behördengänge, die musste man noch analog erledigen – lange Wartezeiten inklusive.

Doch damit ist nun Schluss. Seit September ist das Bürgerservice-Portal der Stadt Dachau online. Bei der Vorstellung des neuen Angebots am Dienstagvormittag bezeichnete Oberbürgermeister Florian Hartmann das Portal als für ihn „sehr wichtiges Anliegen“. Die Bürger könnten sich fortan bestimmte Behördengänge sparen, wodurch sich für die Angelegenheiten, für die man tatsächlich noch ins Rathaus muss, die Wartezeiten verkürzen würden. Wichtig war Hartmann in dem Zusammenhang auch zu betonen, dass dies „ein zusätzliches Angebot ist! Der Service vor Ort bleibt beziehungsweise wird auf lange Sicht sogar noch ausgebaut“!

Laut Norbert Wasiluk, EDV-Chef der Stadt Dachau, können die Dachauer nun Führungszeugnisse, Meldebescheinigungen oder Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden online beantragen. Zudem soll der Service „peu à peu ausgebaut werden“, so dass die Bürger irgendwann auch Ausweise oder Reisepässe via Internet bestellen können.

Bei der Gestaltung seines „Virtuellen Rathauses“ habe die Stadt aber nicht nur Wert auf Einfachheit und Schnelligkeit gelegt, sondern auch auf Datenschutz. So lässt sich das Portal Wasiluk zufolge mit oder ohne persönlicher Registrierung nutzen; wer sich sein persönliches Bürgerkonto anlegt, kann das Angebot jedoch noch schneller bedienen – weil er sich nicht jedes Mal neu anmelden muss. Am einfachsten, so Wasiluk, erfolgt die persönliche Identifikation mit Hilfe des neuen Personalausweises: Dessen sogenannte e-ID-Funktion könne langfristig sogar mit einer persönlichen Unterschrift gleichgesetzt werden.

Gestaltet und betrieben wird das Bürgerservice-Portal von der Stadt und dem kommunalen IT-Dienstleiter AKDB (Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern); für die sogenannten Basisdienste des Portals gibt es eine finanzielle Förderung des Freistaats.

Auch wenn sich gewisse Behördengänge durch das Online-Portal bequem von der Couch aus erledigen lassen, bleibt den Bürgern allerdings nicht erspart, für bestellte kostenpflichtige Dokumente zu bezahlen. Dies, so Wasiluk, erfolge direkt und sicher per Giropay oder Lastschrift. Die beantragten Formulare und Nachweise erhalten die Dachauer dann jedoch wieder auf sehr konventionellem Weg: per Post.