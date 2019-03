OB zeigt‘s dem FCB: So geht Heimsieg

Am Abend der Bayern-Niederlage gegen Liverpool hat der Dachauer OB Florian Hartmann einen Heimsieg gefeiert. Bei der Bürgerversammlung in Etzenhausen gab es viel Lob - und ein paar Klagen.

Etzenhausen – Der FC Bayern München sollte einmal bei Florian Hartmann nachfragen. Denn Dachaus Oberbürgermeister weiß im Gegensatz zu Manuel Neuer und Sportkollegen, wie man ein Heimspiel gewinnt. Gewiss: Keeper Neuer musste sich am Mittwochabend beim Champions-League-Kracher gegen Attacken von Liverpooler Weltklassekickern wie Sadio Mané oder Mo Salah wehren und OB Hartmann bei der Bürgerversammlung im Schützenheim seines Wohnorts Etzenhausen lediglich gegen eher harmlose Fragen von Julia Tröger-Hierl oder Johannes Schmidberger. Indes: Neuer kassierte von den Klopp-Buben drei Tore, Hartmann hingegen von mehreren Etzenhausern ein Lob für seine Arbeit.

Johannes Schmidberger etwa pries das „gelungene Tiefbauprojekt der Stadt am Weblinger Weg“. Die Zu- und Abfahrt hier werde gut angenommen, der Verkehrsfluss sei besser geworden. „Nun steht einem Lkw-Durchfahrtsverbot nichts mehr im Weg“, fügte Schmidberger süffisant hinzu. Grundsätzlich gäbe es Ausweichrouten, antwortete der OB, nur dürften diesbezüglich die Anwohner dort nicht noch mehr belastet werden. Hartmann versprach, bei der Angelegenheit taktisch klug vorzugehen. Was bei Schmidbergers Wortmeldung bereits aufblitzte, wurde im Laufe der Veranstaltung immer deutlicher: Die Etzenhauser haben Humor.

Julia Tröger-Hierl beispielsweise lobte das Anbringen kleinerer Straßenleuchten mit LED-Technik. Nur eine der alten, wesentlich größeren Laternen habe man stehen gelassen. Und die stehe ausgerechnet vor ihrem Schlafzimmer. Das Publikum im Schützenheim konnte es erahnen: Im Hause Tröger-Hierl ist es fast so hell wie in der Allianz-Arena.

Und dann gab Maria Link aus dem Weblinger Weg noch einen recht gelungenen Wortwitz zum Besten. Als in ihrer Straße Straßenbauarbeiten stattfanden, seien ständig Lastwagen der ausführenden Firma Schelle vorbeigebrettert. „Da habe ich mich gefragt: Ist da eine Schell-Tankstelle in der Nähe?“ Doch Links Wortmeldung hatte einen ernsten Hintergrund: Es habe sich nämlich beim Teeren ein Loch in der Deckung aufgetan – ausgerechnet vor ihrem Haus. Die Stadt möge das Loch schleunigst füllen. Denn wenn Fahrzeuge über das Loch führen, würde es furchtbar „scheppern“, so Maria Link.

Natürlich gibt es noch weitere Probleme in Etzenhausen. Die Bäume etwa. Das rief mit Michael Eser und Michael Böhm gleich zwei besorgte Bürger auf den Plan. „Wenn es windet, kommt viel Holz runter, was eine Gefahr für Kinder und Autos bedeutet“, mahnte Eser, der anregte, öfter einmal nachzuschneiden. Wenn die zuständige Abteilung Stadtgrün zu Gange sei, ergänzte Böhm, „dann schneiden die drei Äste raus und gehen wieder“. Böhm verwies auf vier große Bäume in der Hermannstraße, wo „Lebensgefahr“ herrsche. Als er bei der Stadtgrün nachgefragt habe, so Böhm weiter, sei das „Interesse gleich null gewesen“. OB Hartmann wehrte den Angriff ab und konterte seinerseits mit dem sorgfältigen Baumkataster der Stadt und der Aussage, dass die Bäume einer „regelmäßigen Kontrolle unterliegen“. Sollte es dennoch zu Schäden kommen, setzte Hartmann nach, sei die Stadt versichert.

Richard Hempe ist frustriert. Der Grund: lahmendes Internet, das, wie er gehört habe, erst ab 2025 schneller funktioniere. Hartmann musste hier den Ball flach halten und den Termin 2025 bestätigen. Das liege daran, dass die Stadt laut Gesetz eine Versorgungsqualität erreicht habe, bei der es keine staatlichen Zuschüsse mehr gebe. Also baut die Kommune in Eigenregie aus. Nur: Es sind derzeit zwei Trupps einer Tiefbaufirma im Einsatz. Und es fehle an weiterem Personal. „Wir würden gerne mehr Geld investieren“, so Hartmann, aber der Markt gebe keine weiteren Baufirmen her.

Eine kompetente Firma für das Problem von Corinna Romanacci zu finden, dürfte laut Hartmann leichter sein. Romanacci tat kund, dass die Markierung der Radfahrspur vor der Metzgerei Glas in der Mittermayerstraße verblasst sei.

Pünktlich zum Anpfiff des Champions-League-Krachers um 21 Uhr beendete Hartmann die Versammlung. Die Bayernfans unter den rund 50 Besuchern huschten schnell nach Hause. Nicht ahnend, dass sie bereits die für sie bessere Partie an diesem Tag gesehen hatten.