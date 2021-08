„Bürokratischer Kraftakt“: Seniorenheime im Landkreis Dachau bereiten sich auf dritte Impfrunde vor

90 Prozent der Bewohner sind geimpft

Von Petra Schafflik

Die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen waren auch im Landkreis die ersten, die schon Anfang des Jahres eine Corona-Impfung erhalten haben. Doch nachdem gerade bei Älteren der Impfschutz weniger stark ausfallen kann, wird diese Risikogruppe wohl ab September eine dritte Impfung erhalten. Mit der Auffrischung sollen die besonders Gefährdeten geschützt in den Herbst und Winter gehen.

Landkreis ‒ In den Einrichtungen im Landkreis wird dieses Konzept begrüßt, auch wenn damit wieder einiges an organisatorischem Aufwand verbunden ist. Nur zu gut erinnern sich die Heimleiter, wie nach monatelanger Abschottung erst die Impfungen wieder ein wenig mehr Begegnung und Geselligkeit in den Heimen ermöglicht haben.

„Die Impfung hat uns ein Stück Normalität zurückgebracht“, sagt Thomas Liebhart, Direktor des Kursana-Pflegeheims in Dachau. Das „Besuchsgeschehen“ sei wieder stärker möglich gewesen, Dienstleister wie Frisöre konnten endlich kommen, gesellige Aktivitäten gerade in den Sommermonaten stattfinden.

Einen „Riesengewinn“ nennt die Impfung auch Christine Weidinger, stellvertretende Leiterin im Dachauer Friedrich-Meinzolt-Haus: „Weil nicht mehr dauernd die Angst über uns schwebt, dass Bewohner an Corona schwerst erkranken oder gar versterben.“

Als „große Erleichterung“ hat auch Andrea Ziegler-Wrobel die Immunisierung erlebt. Die Geschäftsführerin der Danuvius-Kliniken ist auch für das Danuvius-Haus Petershausen zuständig, ein Spezialpflegeheim für Senioren mit Demenz. „Einem Demenzkranken kann man nicht erklären, dass er den ganzen Tag eine Maske auflassen soll.“ Da gebe die Impfung Sicherheit – ein Grund, warum sich Ziegler-Wrobel wünschen würde, „dass noch mehr Menschen keine Angst haben und sich impfen lassen“.

Tatsächlich sind in keinem der angefragten Heime durchgängig alle Bewohner und Mitarbeiter geimpft. Von einem „hohen Prozentsatz“ spricht Weidinger. Im Kursana-Domizil war die Bereitschaft der Beschäftigten „anfangs eher abwartend, aber das kommt jetzt“, erläutert Leiter Liebhart. Doch bei den Bewohnern haben 90 Prozent eine Immunisierung. Genauso hoch ist die Quote bei den Bewohnern im Karlsfelder Caritas-Altenheim Sankt Josef, wie Leiterin Monika Ueltzhöffer berichtet. Dazu kommen einige, für die eine Impfung noch kein Thema war, da sie von einer Corona-Infektion genesen sind. Doch auch wer nicht geimpft ist – weil der ältere Mensch selbst oder der verantwortliche Betreuer die Zustimmung nicht geben möchten oder auch der Arzt abrät, weil etwa bei stark Pflegebedürftigen das Impfrisiko überwiegt – auch diese Bewohner würden selbstverständlich weiter im Heim gut umsorgt und gepflegt, betonen die Heimleitungen. „Natürlich gibt es keinen Impfzwang“, betont Christine Weidinger. „Die Nichtgeimpften haben keine Nachteile“, bekräftigt Thomas Liebhart. Schließlich sei im Haus schon so etwas wie eine Herdenimmunität erreicht: „Jeder Geimpfte schützt die Nichtgeimpften.“ Und im Danuvius-Haus werden Ungeimpfte „halt getestet, da gibt es keine weitere Einschränkung“, sagt Ziegler-Wrobel.

Von einer Impfpflicht für Pflegekräfte halten die Verantwortlichen nichts. „Mit Zwang lässt sich nichts erreichen“, denkt Ziegler-Wrobel. Noch seien nicht alle Mittel ausgereizt, die Leute zu überzeugen. „Der eine oder andere könnte sich dann vom Pflegeberuf abwenden, das wäre meine Befürchtung“, betont Thomas Liebhart vom Kursana-Domizil. „Eine Impfpflicht macht das Arbeitsklima nicht besser“, denkt Monika Ueltzhöffer. Auch der praktische Nutzen, etwa wenn Pflicht-Tests für Geimpfte wegfallen, könne motivieren. „Das steht uns nicht zu, solange es keine allgemeine Impfpflicht gibt“, sagt Christine Weidinger.

Jetzt aber wappnen sich die Heime erst einmal für die dritte Impfung der Bewohner, einen „bürokratischen Kraftakt“ erwartet Liebhart. Konkretes ist noch nicht bekannt, aber vermutlich werden wieder mobile Impfteams in die Heime kommen.

Dort gilt es wieder Einverständniserklärungen einzuholen, Aufklärungsbögen zu verteilen, die Logistik zu organisieren. Ja, der Verwaltungsaufwand sei groß, aber mit der Erfahrung der ersten beiden Impfungen könnte es diesmal schneller gehen, so Ziegler-Wrobel. „Wir haben schon Routine.“

Gelassen sieht es auch Ueltzhöffer: „In der Pandemie haben wir gelernt, dass man flexibel und pragmatisch reagieren muss.“