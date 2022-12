Bufdis entlasten Feuerwehr enorm

„Wir sind super aufgenommen worden!“ Johanna Modes und Tobias Gödl leisten derzeit Bundesfreiwilligendienst bei der Freiwilligen Feuerwehr Dachau – und fühlen sich wohl. Das © sim

Sie sind ein Novum bei der Dachauer Feuerwehr: Die ersten Bundesfreiwilligen leisten ihren Dienst. Tobias Gödl, Johanna Modes und Leonardo Carretti fühlen sich wohl auf der Dachauer Wache – und die Feuerwehrkräfte sind froh über die Unterstützung.

Dachau – „Ich wollte nach dem Abi nicht studieren, sondern was Handfestes machen“, sagt Tobias Göbl. Der 19-jährige Dachauer hat im Juli dieses Jahres sein Abiturzeugnis am Ignaz-Taschner-Gymnasium in die Hand gedrückt bekommen. Während seine Mitschüler nun an der Uni sitzen, ein Sabbatjahr einlegen oder um die Welt reisen, begann Tobias am 1. September seinen Bundesfreiwilligendienst. Und zwar bei der Freiwilligen Feuerwehr Dachau. Zusammen Johanna Modes und Leonardo Carretti gehört er zu den ersten Bundesfreiwilligendienstleistenden – kurz Bufdis – bei der Dachauer Wehr.

Ein Jahr lang unterstützen die drei die Feuerwehr im Tagesdienst, besonders bei Aufgaben, die im Wachbetrieb, den Werkstätten, in der Öffentlichkeitsarbeit und Ausbildung anfallen. Dazu gehört das Waschen der Einsatzkleidung, die Fahrzeugpflege, Logistikfahrten, Überprüfen der Atemschutzgeräte. Die Bufdis sind weit mehr als nur Hilfskräfte.

„Wir verstehen sie als Kollegen. Wir sind alle auf einer Ebene, trotz aller Hierarchien. Die drei sind Teil der Mannschaft und tragen deshalb auch die gleiche Kleidung“, stellt Ausbilder Florian Scharf klar, der seit 25 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr in Dachau und seit 2019 hauptberuflich dabei ist. Wie alle Haupt- und Ehrenamtlichen sind auch die drei Bufdis ein fester Bestandteil der Truppe – bei der Arbeit und bei den täglichen Mahlzeiten. Auf der Wache in Dachau wird gemeinsam gekocht.

Auch hier sind die drei jungen Leute fest integriert. „Wir sind super aufgenommen worden“, bestätigt Tobias Göbl. Auch seine Kollegin Johanna Modes aus Obermenzing fühlt sich in Dachau rundum wohl. Sie ist dort schon seit 2021 bei der Freiwilligen Feuerwehr, brachte also Vorkenntnisse mit und setzt ihre Feuerwehrausbildung nun in Dachau fort. An der Fachoberschule in Karlsfeld entdeckte sie den Flyer über den Freiwilligendienst und bewarb sich. Statt in einem Hörsaal zu sitzen, wollte sie „lieber Einsätze fahren. Das ist cool, dafür ist man ja bei der Feuerwehr“, erklärt die 18-Jährige. Da sie ihre Grundausbildung vor zwei Wochen abgeschlossen hat, darf sie nun zu Einsätzen mitkommen.

Darauf freut sich auch Tobias Göbl, der im Januar die „Modulare Truppausbildung“ beginnen wird. Die dauert normalerweise drei Jahre, es gibt aber ein beschleunigtes Verfahren. „Wir wollen es für Tobi schneller machen“, sagt Wolfgang Reichelt, Pressesprecher der Dachauer Feuerwehr. Tobias Göbl will der FFW Dachau auch nach dem Bundesfreiwilligendienst, der am 31. August 2023 endet, erhalten bleiben. Ab September wird er eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker machen. In seinen ersten Wochen bei der Truppe hat er festgestellt, dass ihn die Fahrzeugtechnik extrem interessiert und sich gleich bei mehreren potenziellen Arbeitgebern beworben – erfolgreich.

Und auch Johanna hat ihren Berufswunsch verfestigt. Sie will Notfallsanitäterin werden und hat dafür auch schon Bewerbungen verschickt. Bei der Freiwilligen Feuerwehr in Obermenzing will sie auch weitermachen – wie viele ihrer Freunde.

Wenn Tobias, Johanna und Leonardo nicht mehr da sind, treten drei neue Bufdis ihren Dienst an, hofft Feuerwehrmann Florian Scharf. Denn bereits jetzt kann er sich eine Wache ohne diese Unterstützung nicht mehr vorstellen. „Die drei sind eine hundertprozentige Unterstützung und entlasten uns enorm“, schwärmt Scharf.

Wer sich bewerben will, kann dies jetzt schon machen. Unter www.bundesfreiwilligendienst.de/bundesfreiwilligendienst/platz-einsatzstellensuche/einsatzstelle-suchen/80542 findet man die Stellenausschreibung der Dachauer Feuerwehr. Die Bewerber sollten aus der Region kommen und über einen Führerschein verfügen.

Dass die Dachauer Feuerwehr Bundesfreiwillige aufnehmen kann, liegt an dem „bayernweit einmaligen Mischsystem“, erklärt der 47-jährige Florian Scharf. Denn in der Dachauer Wehr wurde vor zwei Jahren eine gemischte Wachbereitschaft mit hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräften eingeführt. 19 hauptberufliche arbeiten mit 150 freiwilligen Feuerwehrleuten zusammen. „Wir sind aber eine Feuerwehr und eine Kameradschaft“, beschreibt Scharf den Teamgeist der Dachauer Truppe.

Simone Wester

Das ist der Bundesfreiwilligendienst Die drei „Bufdis“ sind nicht nur ein Novum in der Feuerwehr, sondern auch die ersten Dienstleistenden bei der Stadt Dachau. Der Bundesfreiwilligendienst ist ein Angebot an Frauen und Männer jedes Alters, sich außerhalb von Beruf und Schule für das Allgemeinwohl zu engagieren – im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich oder im Bereich des Sports, der Integration sowie im Zivil- und Katastrophenschutz.

Freiwilliges Engagement lohnt sich für alle und ist gerade auch für die Engagierten ein großer persönlicher Gewinn: Junge Menschen sammeln praktische Erfahrungen und Kenntnisse und erhalten erste Einblicke in die Berufswelt. Ältere Menschen geben ihre reichhaltige Lebenserfahrung an andere weiter, können über ihr freiwilliges Engagement auch nach dem Berufsleben weiter mitten im Geschehen bleiben – oder nach einer Familienphase wieder Anschluss finden.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Dachau hat es in den vergangenen zweieinhalb Jahren zahlreiche Neuerungen gegeben, die größte war die Einrichtung einer gemischten Wachbereitschaft mit hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräften in der Wache zum 1. Januar 2020. Mit den Bufdis, die am 1. September ihren Dienst antraten, wurde eine weitere „Zielmarke“ erreicht, so die Dachauer Feuerwehr in einer Pressemitteilung. dn