Bund verweigert Zuschuss für KZ-Gedenkstätte

Von: Stefanie Zipfer

Rund eine Million Menschen besuchen jährlich die Dachauer KZ-Gedenkstätte. Auch die Flächen des ehemaligen Kräutergartens sollen künftig Teil des Areals werden – müssten dafür aber erst mal saniert werden. hab © hab

Seit Jahren ist bekannt, dass die Dachauer KZ-Gedenkstätte saniert werden muss. Geld vom Bund gibt es dafür aber nicht. Grund: Die Stiftung Bayerische Gedenkstätten und der Freistaat hätten fehlerhafte Förderanträge gestellt.

Dachau – Das Schreiben, das Claudia Roth als Bundesministerin für Kultur und Medien am 16. März von Berlin aus nach München schickte, war im Ton höflich, in der Sache aber deutlich: Eine Bewilligung der für die KZ-Gedenkstätten Dachau und Flossenbürg gestellten Förderanträge mit einem Gesamtvolumen von 31,5 Millionen Euro sei nicht möglich.

Bundesministerium habe mehrmals darauf hingewiesen, dass Förderanträge falsch gestellt worden seien

Die Anträge seien nämlich nach der Förderlinie für Gedenkstättenkonzeption gestellt worden, was falsch sei, da es sich bei den geplanten Maßnahmen in Dachau und Flossenbürg „de facto zum Großteil um Baumaßnahmen“ handelt. Seit drei Jahren, schreibt Roth, hätte ihr Ministerium dies dem Freistaat Bayern und der Stiftung Bayerische Gedenkstätten auch „mündlich und schriftlich“ mitgeteilt, doch augenscheinlich habe sich dafür niemand interessiert.

Claudia Roth bedauert Absage der Gelder

Die Bundesministerin betonte, die Absage der Gelder zu bedauern, da Dachau und Flossenbürg eine „sehr große Bedeutung für die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen“ hätten und „national und auch international für eine professionelle, lebendige Vermittlungsarbeit“ stünden, was es „zu erhalten und auszubauen“ gilt. Mit den vorliegenden Anträgen, so Roth, sei dies aktuell aber nicht möglich.

Wie konnte dies passieren? Wieso merkte in München niemand, dass sich Baumaßnahmen im Wert von 31,5 Millionen Euro aus einem Berliner Fördertopf, der nur 5 Millionen Euro für die inhaltliche Gestaltung von Gedenkstätten umfasst, schlecht beantragen lassen? Und wie soll es nun weitergehen mit der geplanten Sanierung der Dachauer KZ-Baracken und des Krematoriums sowie der dauerhaften Sicherung des sogenannten Kräutergartens für das Gedenkstätten-Areal?

Kultusminister Michael Piazolo schiebt Schuld auf den Bund

Auf entsprechende Nachfrage der Heimatzeitung antwortet Kultusminister Michael Piazolo (FW) folgendes: „Ich sage in aller Deutlichkeit, dass Bayern konzeptionell und finanziell in Vorleistung gegangen ist.“ Von Seiten des Freistaats und der Gedenkstättenstiftung sei stets offen und transparent kommuniziert worden. „Solch eine Kommunikation hätten wir uns auch vom Bund gewünscht“, so Piazolo. Gelegenheit hierfür habe es „zur Genüge gegeben“, nicht zuletzt im Rahmen der jährlichen Stiftungsratssitzungen, in denen Roths Bundesministerium für Kultur „direkt in die Projekte und ihre Planungen eingebunden war“. Dass der Bund mit den Fördergeldern für Gedenkstättenkonzeption keine Baumaßnahmen fördere, ist Piazolo zufolge „nicht nachvollziehbar“. Gerade die Gedenkstätten Dachau und Flossenbürg erfüllten die vom Bund definierten Förderkriterien „in besonderem Maße“! Zumal der Bund Baumaßnahmen im Bereich des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes in Nürnberg in weit erheblicherem Umfang gefördert habe.

Bayerns Kultusminister hofft daher, mit der Kollegin in Berlin noch eine Einigung zu finden: „Der Freistaat geht davon aus, dass auch der Bund sich seiner Verantwortung für den Erhalt und die Weiterentwicklung seiner Gedenkstätten bewusst ist und eine Weiterentwicklung der Gedenkstättenkonzeption, wie sie für Bayern längst existiert, vorlegt.“

Gedenkstätte möchte sich zu dem Thema nicht äußern

Ob oder inwieweit die Gedenkstätte in die missglückte Beantragung der Fördermittel eingebunden war, war gestern leider nicht zu erfahren. „Die Gedenkstätte möchte sich zu dem Thema nicht äußern“, heißt es in einem kurzem Statement von Sprecherin Sabine Wegele. Auch die Stiftung Bayerische Gedenkstätten konnte bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme abgeben.

Dass sich Gedenkstätte und Stiftung aber in vielen Punkten – unter anderem in Personalfragen – zuletzt nicht einig waren, ist ein offenes Geheimnis. Wie berichtet, hatte Stiftungsdirektor und Landtagsabgeordneter Karl Freller (CSU) vor rund zwei Jahren seine Büroleiterin zur neuen Chefin der Bildungsabteilung der Dachauer Gedenkstätte befördern wollen. Der Plan scheiterte am Widerstand der Dachauer Gedenkstätten-Mitarbeiter. Oberbürgermeister Florian Hartmann hatte die öffentliche Auseinandersetzung damals als „eher unschön“ bezeichnet und bei Kultusminister Piazolo um eine verfahrensrechtliche Klärung der Sache gebeten.

Oberbürgermeister betrachtet die nicht gesicherte Finanzierung mit Sorge

Dass der gescheiterte Fördermittelantrag nun ebenfalls eher unschön ist, gibt Hartmann zu. Die „noch immer nicht gesicherte Finanzierung“ der dringend notwendigen Sanierung der Gedenkstätte betrachte er daher auch „mit Sorge“. Wer seiner Meinung nach an dem Schlamassel schuld ist, vermag er als „am Vorgang Unbeteiligter“ nicht zu sagen. Fest stehe, dass die Gedenkstättenarbeit in Dachau „ganz hervorragend“ sei. Umso wichtiger sei es, „dass möglichst bald das Geld für die Sanierung, die weiteren Baumaßnahmen und die Neukonzeption der Gedenkstättenarbeit von den verantwortlichen Stellen zur Verfügung gestellt wird“.