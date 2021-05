Bundesstraße einmal außer Betrieb

Die B471 ist noch bis Montag gesperrt

Die B 471 ist noch bis Montagfrüh komplett gesperrt. Grund sind Asphaltierungsarbeiten: Die Bundesstraße bekommt im Abschnitt zwischen Feldgeding und der Einmündung zur B 304 eine lärmmindernden Dünnschichtbelag. Diese Arbeiten finden auch nachts und am Sonntag statt, um den Eingriff in den Verkehr möglichst gering zu halten, wie das Staatliche Straßenbauamt Freising mitteilte.

Der Verkehr wird in beide Fahrtrichtungen über die Staatsstraßen 2339 und 2063 ab Günding beziehungsweise Karlsfeld umgeleitet – was schon in den vergangenen Tagen dort am erhöhten Verkehrsaufkommen deutlich zu spüren war. Ab Montag wird die Bundesstraße noch bis 5. Juni halbseitig abschnittsweise auf einer Länge von jeweils etwa 500 Metern gesperrt. Zum Schutz der Arbeiter und der Verkehrsteilnehmer wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit für die Zeit der Baumaßnahme auf 50 Stundenkilometer beschränkt. Die Durchfahrt bleibt aber in beide Richtungen erhalten.

mm