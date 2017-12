Gericht spricht Busfahrer schuldig

Bis zuletzt stritt der 54-Jährige ab, ein achtjähriges Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Doch die Richterin glaubte dem Busfahrer nicht – sondern dem Mädchen.

Dachau/Garching – Ein Schulbusfahrer (54) aus Garching muss wegen sexuellen Missbrauchs eines achtjährigen Mädchens für fünfeinhalb Jahre in Haft. Das Landgericht München II sah es als erwiesen an, dass der Mann während fünf Heimfahrten in den Landkreis Dachau die Schülerin unsittlich berührt hatte. Neben der Haftstrafe wurde dem 54-Jährigen eine Schmerzensgeld-Zahlung von 8000 Euro auferlegt. Außerdem zog das Gericht für vier Jahre seinen Führerschein ein. Der Mann legte sofort Revision ein.

Ganz nah beieinander und die Arme eingehakt: So verfolgten die Eltern der kleinen Ellen (Name geändert) die Urteilsverkündung. Ihre Anspannung wich leicht, als die Vorsitzende Richterin Regina Holstein den Angeklagten schuldig sprach. Doch ein Wermutstropfen blieb für die Eltern: Wolfgang Z. legte sofort Revision ein, er hatte während des gesamten Prozesses die Vorwürfe bestritten, dabei waren die Beweise erdrückend.

Immer mittwochs hatte der Garchinger Ellen in den Landkreis Dachau heimgefahren. Dann waren sie alleine im Bus. Das Mädchen, das unter einer Reifeverzögerung leidet und in München eine fördernde Schule besucht, hatte den kauzigen Typ gleich in ihr Herz geschlossen. Aufgrund ihrer Beeinträchtigung fehlte ihr eine gesunde Distanz zu Fremden. Dadurch hatte der Busfahrer leichtes Spiel, sich an sie heran zu machen.

Bei einer ersten Heimfahrt ließ er sie noch in Ruhe. Die beiden quatschten miteinander. Ellen war begeistert von ihm. Daheim zeigte sie ihm gleich ihre Hasen. Vor Gericht sollte er später diesen Besuch in Ellens Elternhaus bestreiten – es war der Beginn eines riesigen Lügenkonstrukts. So jedenfalls sah es das Landgericht.

Die folgenden fünf Mittwochs-Heimfahrten wurden für Ellen zu Horror-Tripps. Sie quetschte sich ganz nach außen ans Fenster, doch Wolfgang Z. forderte sie auf, sich näher zu ihm zu setzen, dann bedrängte er das Kind. Das Mädchen sagte daheim nichts, aber ihr Verhalten wurde auffällig. Sie reagierte aggressiv, zerfetzte ihr Federmäppchen und ihre Haargummis. Die Eltern waren ratlos. Erst eine Diskussion mit den anderen beiden Geschwistern brachte sie zum Reden.

Noch heute, nach über zwei Jahren, quälen die Schülerin Albträume, und sie befindet sich in Behandlung. „Das Mädchen hat und wird Sie nicht vergessen. Die Vorfälle haben sich bei ihr eingebrannt bis zum jüngsten Tag“, sagte die Richterin. Die Vorsitzende hegte keinerlei Zweifel, dass sich das Kind in der Person geirrt haben könnte. „Es gibt keine Anhaltspunkte dafür“, sagte sie. Das sprachgewandte Mädchen hatte den Fahrer gut beschreiben können und sofort wieder erkannt. Insbesondere seine schlechten Zähne waren ihr gut in Erinnerung geblieben, denn einmal hatte er sie geküsst, und sie hatte großen Ekel empfunden.

Angela Walser