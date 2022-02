Zehn-Minuten-Takt im Dachauer ÖPNV: Busse werden langsam wieder voller

Von: Stefanie Zipfer

Viele Stadtbusse, hier die Linie722, fuhren zuletzt leider allzu oft leer oder nur dünn besetzt durch die Gegend. Doch langsam bessert sich die Fahrgast-Lage, berichten die Stadtwerke. © Norbert Habschied

Mitten in Pandemiezeiten wagte die Stadt Dachau ein mutiges Experiment: Sie baute ihren öffentlichen Personennahverkehr massiv aus. Bislang kostet diese Entscheidung viel (Steuer-)Geld, aber die Lage bessert sich, wie Verkehrsbetriebe-Chef Matthias Fay den Stadträten versicherte.

Dachau – Dass eine Stadt wie Dachau in ihrem öffentlichen Busverkehr statt eines 20-Minuten- einen Zehn-Minuten-Takt braucht, darin herrscht im Stadtrat seit langem weitgehende Einigkeit. Uneinig war man sich im Mai 2020 allerdings bei der Frage, wann dieser enge Takt auf den Buslinien 719, 720, 722 und 726 starten sollte.

Aus finanziellen Gründen und weil mit Beginn der Coronapandemie die Fahrgastzahlen im gesamten MVV-Bereich einbrachen, waren Stadtverwaltung, Oberbürgermeister und SPD der Meinung, doch erstmal noch zu warten mit dem ÖPNV-Booster. Eine Mehrheit im Stadtrat aber wollte nicht warten: Im Dezember 2020 wurde der Zehn-Minuten-Takt auf den vier Linien eingeführt; im Vorfeld hatte die Stadt Erdgas-Busse angeschafft, Fahrer engagiert und noch dazu eine eigene Erdgastankstelle gebaut, um die neuen Busse aus dem Hause MAN auch betanken zu können.

Inwieweit sich dieses rund 10 Millionen Euro teure Investment in die erhoffte Verkehrswende lohnte, wollte der Werkausschuss nun von Matthias Fay, dem Abteilungsleiter Verkehrsbetriebe bei den Dachauer Stadtwerken, wissen. Nicht nur viele Bürger, sondern auch die SPD hatte im vergangenen Jahr nämlich der Verdacht beschlichen: „Die städtischen Busse fahren leider leer.“

Wichtigste Botschaft in Fays Bericht: Ja, viele Busse fahren tatsächlich leer, aber es geht bergauf. „Es wird deutlich, dass die Einnahmen drastisch unter den Einnahmen vor der Pandemie liegen, aber sich die Werte seit April 2021, zumindest im Vergleich zum Vorjahr, wieder bessern.“

In Zahlen: Die Differenz der Einnahmen zwischen Januar 2019 zu Januar 2021 beträgt minus 44,68 Prozent; die zwischen Februar 2019 und Februar 2021 liegt bei minus 50,26 Prozent, zwischen März 2019 zu März 2021 bei minus 38,54 Prozent. Im April 2021 nahmen die Stadtwerke gar 51,42 Prozent weniger ein als im April 2019. Dennoch markiert der April 2021 eine Trendwende, da dann – erstmals nach monatelanger Durststrecke – immerhin der Vergleich zum Jahr 2020 positiv ausfiel: 25,35 Prozent mehr Einnahmen bescherte der Monat den Stadtwerken. Grund für Fay zu sagen: „Wir stellen wieder eine kontinuierliche, wenn auch langsam wachsende Nachfrage fest“.

Und der Bus-Chef der Stadtwerke hatte noch weitere gute Nachrichten: Ein Fahrermangel oder Schwierigkeiten bei der Besetzung der Busfahrer-Stellen sei „nicht zu erkennen“, die Bewerber würden Fay zufolge die Vorzüge des öffentlichen Dienstes schätzen und daher „gerne von der Privatwirtschaft zu uns wechseln“. Unzufriedene Fahrgäste oder Maskenverweigerer stellten „kein größeres Problem dar“. Zudem gebe es „über das normale Maß zufriedene Fahrgäste“.

Die Stadträte im Ausschuss erkannten an, dass das Fahrgastniveau vor Pandemiebeginn noch nicht wieder erreicht wurde. Allein, dass die Fahrgastzahlen auf den Ringlinien seit Einführung des Zehn-Minutentakts um 25 Prozent anstiegen, wertete die Mehrheit des Gremiums als Erfolg. Verkehrsreferent Volker C. Koch (SPD) etwa meinte: „Klar, die Busse sind nicht voll ausgelastet, aber die Zahlen gehen nach oben.“ Das Wegbleiben der Fahrgäste sei coronabedingt, weshalb man den Zehn-Minuten-Takt auch nicht mehr in Frage stellen sollte.

Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) betonte, dass es natürlich Busse gebe, in denen nur „zwei bis vier Leute mitfahren“, aber an anderer Stelle säßen eben „15 bis 18 Menschen im Bus“. Die Busse seien also „nur scheinbar leer“. Gemeinsam habe sich der Stadtrat außerdem dazu „durchgerungen“, die „Qualität, wie man sich in der Stadt bewegt, zu ändern“. Jetzt alles rückgängig zu machen und wieder zurückzukehren zum früheren 20-Minuten-Takt, sei „zu kurz gedacht“.

In Anbetracht der Tatsache, dass viele Dachauer die leeren Busse als „Geister-Busse“ bezeichneten, sollte man Richard Seidl (Grüne) zufolge doch dann auch bitte über die vielen „Geister-Pkw“ klagen. Peter Gampenrieder (ÜB) hielt dem entgegen, dass „diese Debatte nix bringt: Wir sollten die einzelnen Verkehrsträger nicht gegeneinander ausspielen. Keiner ist böser als der andere“! Der Zehn-Minuten-Takt werde gut angenommen und habe dem Nahverkehr gut getan. „Allerdings braucht es Zeit, bis es sich etabliert.“

Einzig Markus Kellerer (AfD) wollte sich diese Zeit nicht nehmen. „Wir sollten aufhören, dieses tote Pferd zu reiten, sondern absteigen.“ Er sehe schlicht keine dauerhafte Verbesserung der Fahrgastzahlen, „das kostet ja alles Steuergeld“.

Oberbürgermeister Florian Hartmann musste auch zugeben, dass sich das „wahre Potenzial“ der Taktverdichtung „erst nach Corona“ bewerten lasse. Wobei sich hier die Frage stelle: „Wird nach Corona wieder wie vor Corona?“