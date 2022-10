Zauberhafte Insel für Exzentriker

Von: Miriam Kohr

Teilen

Sehnsuchtsort Capri: Die Gemäldegalerie zeigt derzeit über 80 Werke verschiedener Künstler und damit deren Blick auf die Mittelmeerinsel. © Miriam Kohr

Die Insel Capri, wie es die Künstler im 19. und frühen 20. Jahrhundert sahen und abbildeten, zeigt derzeit die Gemäldegalerie.

Dachau – Die schroffen Felsen im Meer, das Glitzern im Wasser, die orange glühende Sonne im blauen Himmel, die vielen kleinen weißen Häuser in den Hügeln, die grünen Kakteen im sandigen Boden und bunte Gärten voller Blumen – das und mehr ist Capri, wie es die Künstler im 19. und frühen 20. Jahrhundert sahen und abbildeten. Über 80 Gemälde aus der Zeit vor und während des Impressionismus, welche auf der Insel bei Neapel entstanden sind, zeigt die Gemäldegalerie noch bis 12. März.

Capri - ein Paradies für Künstler

„Zauberhaftes Capri – ein Paradies für Künstler“, heißt die Ausstellung zur Künstlerkolonie in Italien. Ihre Berühmtheit hat die Insel vor allem der Wiederentdeckung der Blauen Grotte im Jahr 1826 zu verdanken. Denn diese zog zunächst vor allem Künstler der Romantik aus Deutschland, Österreich, Dänemark und Italien an. „Generationen an Malern waren fasziniert von der Schönheit der landschaftlichen Motive und ihren Bewohnerinnen“, erzählt Kuratorin Elisabeth Boser. Die Künstler machten mit ihren Bildern die Insel noch bekannter, und so zog bald der Tourismus ein. Von diesem ist in den Bildern aber, anders als in den aktuellen Fotografien in der Neuen Galerie, noch nichts zu sehen.

Kaiser Tiberius ließ sich einen prunkvollen Palast auf Capri bauen, von dem er aus regierte. „Hier war er relativ sicher und konnte unbedacht ein ausschweifendes Leben führen“, erzählt Böser. Der Palast wurde nach Tiberius’ Tod 37. nach Christus von Erdbeben zerstört. Auch im 19. Jahrhundert zog es wohlhabende Exzentriker und Kunstschaffende aus aller Welt auf die Insel. Einer davon war Karl Wilhelm Diefenbach, dessen Künstlerkommune ihn nach vielen Zwischenstopps 1899 teilweise nach Capri folgte.

Die Gemälde der Italiener wirken lieblicher

Auch Ludwig Dill und Arthur Langhammer, die später eine wichtige Rolle in der Künstlerkolonie Dachau spielten, besuchten Capri, um zu malen. Von Dill ist in der Ausstellung beispielsweise ein Bild von 1874 zu sehen, das die Meeresbrandung an Felsen zeigt. „Zwei Mädchen am Ufer“, heißt ein Gemälde von Langhammer. Eines der wenigen Bilder, die Menschen zum Mittelpunkt haben. Dagegen tauchen das Meer, die Felsen, die Straße nach Anacapri, die Villa Tragara sowie die die Villa des Tiberius immer wieder auf.

Boser stellt in ihrer Ausstellung die italienischen und deutschen Künstler gegenüber, dabei fällt ihr auf: Die Gemälde der Italiener wirken lieblich, exotisch und scheinen das Leben der Bewohner in seiner Leichtigkeit einzufangen. „Also so, wie wir uns Capri eigentlich vorstellen“, so Boser. Und: „Hintergründige sozialkritische Themen, die Schwere und Überhöhung findet man dagegen in vielen Bildern der deutschen Maler.“ MIRIAM KOHR

Die Ausstellung „Zauberhaftes Capri“ in der Gemäldegalerie Dachau ist bis 12. März geöffnet. Öffnungszeiten: von Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr sowie am Samstag, Sonntag, Feiertag von 13 bis 17 Uhr. Es werden regelmäßig Kombiführungen mit der Neuen Galerie-Ausstellung „Saluti da Capri!“ angeboten. Eine Anmeldung ist hierfür erforderlich, Telefon 0 81 31/56 75 13.

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.