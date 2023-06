Carlos Benede bangt um sein Lebenswerk

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Fühlt sich von der Heimaufsicht schikaniert: „Weitblick“-Gründer Carlos Benede. © hab

Seit bald zwölf Jahren betreibt der ehemalige Polizist Carlos Benede in Dachau seine „Weitblick Jugendhilfe“. Sein Credo: „Dort anfangen, wo andere aufhören.“ Doch die Heimaufsicht der Regierung von Oberbayern stellt dieses Modell, das mehr auf Verständnis als auf Sanktionen beruht, nun in Frage. Aktuell ist die Einrichtung sogar mit einem Aufnahmestopp belegt.

Dachau – Kevin (Name geändert) ist zwar erst 15 Jahre alt, aber in diesen 15 Jahren hat er schon viel erlebt: ein kaputtes Elternhaus, unzählige Heimaufenthalte und Behandlungen. Der Bub gilt als unbeschulbar und verhaltensgestört, auch ein einjähriger, von Amtswegen verordneter Aufenthalt auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa brachte keine Besserung. Auf die Frage, was all die Jahre sein Problem gewesen sei, sagt Kevin schuldbewusst: „Ich glaub, ich hab mich nicht so gut benommen.“

Doch seit ziemlich genau einem Jahr hat der Jugendliche Halt gefunden. Er ist bei Carlos Benedes „Weitblick Jugendhilfe“ untergekommen. Er lebt in der Einrichtung in der Roßwachtstraße, steht jeden Morgen früh auf und fährt mit der S-Bahn nach Eisenhofen, wo er ein Praktikum in der „Weitblick“-Schreinerei macht. Zuverlässig, das bestätigt auch Schreinermeister Simon Grahammer, erledigt Kevin dort seine Aufgaben. Ärger, da ist Grahammer bestimmt, „hat es mit dem Kevin noch nie gegeben“! Der Jugendliche selbst sagt: „Am Meer, in Teneriffa, war’s schon schön. Aber beim Carlos ist es schöner. Ich will hier nicht weg!“

Doch genau das wird Kevin wohl blühen. Die zuständige Heimaufsicht, angesiedelt bei der Regierung von Oberbayern, ist laut Benede nämlich der Meinung, dass Kevin bei „Weitblick“ und dessen heilpädagogischem Betreuungsansatz falsch sei. Der 15-Jährige bräuchte, laienhaft ausgedrückt, angesichts seiner Vergangenheit sowie seiner Verhaltensstörung eine andere Betreuung.

Damit setzt sich die Heimaufsicht nicht nur über den Willen des Kindes und die Einschätzung der „Weitblick“-Verantwortlichen hinweg, sondern auch über die Expertise des für Kevin zuständigen Jugendamts aus dem Osten Oberbayerns. Das betont, bei der Einschätzung von Jugendlichen grundsätzlich nicht nur Gutachten und Berichte zu Rate zu ziehen, sondern immer auch persönliche Gespräche zu führen – mit dem Jugendlichen, Eltern und Vertretern von Einrichtungen. Ziel sei stets, „zu klären, ob die Einrichtung grundsätzlich geeignet ist, und – vor allem – ob der oder die Jugendliche dort einziehen möchte“.

Im Fall Kevin, darauf weist „Weitblick“-Chef Benede aber hin, habe die Heimaufsicht nie ein persönliches Gespräch mit dem Jugendlichen geführt, geschweige denn gefragt, ob er dort ausziehen wolle. Die jüngsten Erfolge mit dem Jugendlichen, seine offenkundige Verhaltensbesserung, „interessieren die bei der Heimaufsicht gar nicht“, schimpft Benede.

Zumal Kevin nicht der einzige strittige Fall ist. Zuletzt, das bestätigt auch „Weitblick“-Anwalt Prof. Dr. Manuel Strunz, wurden seitens der Heimaufsicht mehrere Jugendliche als „zu kriminell“ für die Dachauer Einrichtung eingestuft. Strunz kann dies nicht verstehen, es sei doch klar, „dass zu ,Weitblick’ keine Klosterschüler gehen“! Die Erfolge von Benedes Einrichtung, der es mit seinem Werdegang vom Polizisten zum Pädagogen zu bundesweiter Bekanntheit gebracht hat, würden der „Weitblick“-Arbeit doch Recht geben!

Das bestätigt auch der Sprecher des Münchner Stadtjugendamts. „Die lebensweltorientierten und vor allem passgenauen Hilfesettings von ,Weitblick e.V.’ erreichen gerade bei den sogenannten herausfordernden Jugendlichen, also Jugendlichen, die bereits oft mehrere stationäre Maßnahmen erfolglos hinter sich haben, erfolgreiche Jugendhilfeverläufe“, erklärt Sprecher Frank Boos auf Nachfrage. Und das Jugendamt der Landeshauptstadt muss es wissen: Als „Hauptbeleger“ der Dachauer Einrichtung kann es „entsprechend auf eine langjährige Erfahrung in der direkten Kooperation zurückblicken“. Beschwerden oder Kritik an der Arbeit von „Weitblick“ habe es in all der Zeit nie gegeben.

Doch die zuständige Heimaufsicht teilt diese Einschätzung nicht. Aktuell sei „Weitblick“ mit einem Aufnahmestopp belegt. Anlass dazu gaben laut Wolfgang Rupp, Sprecher bei der Regierung von Oberbayern, „mehrere nicht unerhebliche Verstöße gegen gesetzliche Vorgaben und Bestimmungen der dem Träger erteilten Betriebserlaubnis, die dem Schutz der in der Einrichtung untergebrachten jungen Menschen dienen und zu deren Beseitigung der Träger der Einrichtung zuvor erfolglos aufgefordert worden war“.

Auch die geplante Kinderwohngruppe in einem alten, umgebauten Bauernhaus in Eisenhofen darf „Weitblick“ nicht eröffnen, „da insbesondere im Hinblick auf gesetzliche Anforderungen zur personellen und räumlichen Ausstattung der Einrichtung noch Fragen und Nachweise offen“ seien. Was die Heimaufsicht Benede konkret vorwirft, erläutert Rupp nicht, auch zum Fall Kevin möchte er „aus Gründen des Datenschutzes“ nichts sagen. Sicher sei jedoch, dass alle Maßnahmen der Heimaufsicht „den Schutz der Kinder und Jugendlichen“ zum Ziel hätten.

In diesem Punkt immerhin besteht bei allen Beteiligten Einigkeit. „Weitblick“-Anwalt Strunz drängt daher auf eine Einigung: „Es kann doch nicht sein, dass ein Streit unter Pädagogen auf dem Rücken von Kindern ausgetragen wird!“

Carlos Benede jedenfalls will nun die „1000 Fragen“ der Heimaufsicht so gut es geht beantworten. Schließlich gehe es hier nicht nur um seine Existenz, sondern, „Herrschaftszeiten, vor allem um die Jugendlichen“!

Verein „Weitblick“ Rund 30 Jahre lang war Carlos Benede Polizist. Nachdem er zwei Jungen ermordeter Mütter adoptiert hatte, gründete er vor rund zwölf Jahren mit Juristen und Polizeibeamten in Dachau den Verein „Weitblick“, der schwer erziehbaren Jungen ein Heim bietet. Aktuell leben 14 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren bei „Weitblick“, der im ehemaligen Hotel „Aurora“ in der Roßwachtstraße untergebracht ist. zip