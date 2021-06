Carola Rackete lehnte Dachauer Zivilcourage-Preis ab

Kapitänin und Umweltaktivistin wollte als Einzelperson nicht im Mittelpunkt stehen

Von Stefanie Zipfer schließen

Seit 2005 vergibt die Stadt im Zwei-Jahres-Turnus den „Dachau-Preis für Zivilcourage“. In diesem Jahr geht der mit 5000 Euro dotierte Preis an Eva Gruberová und Schüler des Gymnasiums Kirchseeon. Ursprünglich aber hätte die Kapitänin und Aktivistin Carola Rackete ausgezeichnet werden sollen. Doch die lehnte ab.

Dachau – Grundsätzlich, betont Dr. Martin Schmidl, Vizepräsident der Akademie der Bildenden Künste in München und in den vergangenen fünf Jahren Mitglied der Jury des „Dachau-Preises für Zivilcourage“, gebe es für die Auszeichnung „immer eine breite Auswahl an geeigneten Personen“. Die Vorschläge aus der Bürgerschaft seien stets „gut begründet“ und am Ende würden „Nuancen“ entscheiden. Und egal, wer am Ende den Preis bekomme: „Es sind immer besondere Menschen, die etwas Besonderes geleistet haben.“

Dieses „Besondere“ hat zuletzt in den Augen der Jury die Kapitänin Carola Rackete geleistet. Die 33-Jährige, die im Jahr 2019 ohne Genehmigung ein Schiff mit Flüchtlingen in den Hafen von Lampedusa gelenkt hatte, war eine von zehn vorgeschlagenen Personen.

Nachdem sich die Jury, in der neben Schmidl auch Prof. Dr. Sybille Steinbacher und Dr. Achim Wendler sitzen, nach gut zweistündiger Diskussion im April für sie entschieden hatte, war das Dachauer Kulturamt auf Rackete zugegangen und hatte angefragt, ob sie den mit 5000 Euro dotierten Preis annehmen wollte. Da der Dachau-Preis, den es seit 2005 gibt, Menschen auszeichnen soll, die sich mit Mut, Phantasie und Engagement für die Rechte von Verfolgten und von diskriminierten Minderheiten einsetzen, hatte die Jury die deutsche Seenotretterin Rackete für passend gefunden.

Doch Carola Rackete lehnte ab. Sie wolle als Einzelperson nicht im Vordergrund stehen, begründete sie die Entscheidung. Jury-Mitglied Schmidl sieht darin keinen Ausweis von „Arroganz“, sondern äußert Verständnis: Viele der Geehrten würden große persönliche Risiken auf sich nehmen, die Preisträgerin von 2019, Seda Basay-Yildiz, habe mehrfach in ihrem Leben Todesdrohungen erhalten. Auch die Aktivistin Carola Rackete hatte stets betont, nicht im Mittelpunkt stehen zu wollen; dass sie durch ihren Einsatz für schiffbrüchige Migranten auf dem Mittelmeer quasi zu einer Symbolfigur der Flüchtlingskrise wurde, war der jungen Frau eher unangenehm.

Dass der „Dachau-Preis für Zivilcourage“ statt an Rackete nun an Eva Gruberová und eine Schülergruppe des Gymnasiums Kirchseeon geht, die sich an der KZ-Gedenkstätte mutig dem rechtsradikalen „Volkslehrer“ Nikolai Nerling entgegen gestellt hatten (wir berichteten), bedeutet für Schmidl daher keineswegs „die zweite Wahl“. Es wäre „absurd zu sagen, die hätten es weniger verdient“!

Dass die Frage der Platzierung für den Zivilcourage-Preis aber überhaupt zum Thema wurde, liegt an einer Veröffentlichung der Dachauer AfD. Eigentlich war der Preis-Verzicht Racketes nur in nicht-öffentlicher Sitzung des Stadtrats behandelt worden, was auch der Grund ist, warum dazu auf Nachfrage niemand aus dem Rathaus Stellung beziehen will. Die AfD jedoch betont, dass „Frau Rackete eine Person des öffentlichen Lebens“ und das Preisgeld, das sie bekommen hätte, Steuergeld sei. Ein eventuell drohendes Ordnungsgeld – das für Verlautbarungen aus nicht-öffentlichen Sitzungen droht – werde man „notfalls“ in Kauf nehmen.

Für die AfD im Landkreis Dachau jedenfalls steht fest, dass die Jury „anscheinend einige Fakten bei der Beurteilung“ von Rackete entgangen seien. So sei zwar „Seenotrettung wichtig. Was Frau Rackete aber gemacht hat, war keine Seenotrettung. Diese Menschen sind vor der Küste Afrikas in Seenot geraten und müssen dementsprechend auch zurück an die afrikanische Küste gebracht werden. (...) Mit dieser Verhaltensweise und Widersprüchen stellt Frau Rackete in unseren Augen keine würdige Preisträgerin dar und wir sind froh, dass der Preis von ihr abgelehnt wurde.“ In Zukunft solle die Jury daher „mögliche Preisträger besser überprüfen und den Preis nur an wirklich verdiente Persönlichkeiten vergeben“.

Mit ihrer Ehrung für Carola Rackete befindet sich die Stadt Dachau allerdings in namhafter Gesellschaft. So würdigte bereits die Stadt Paris Racketes „Akt der Solidarität“ mit der „Médaille Grand Vermeil de la Ville de Paris“, der höchsten Auszeichnung der französischen Hauptstadt. Auch die Ehrenmedaille des Katalanischen Regionalparlaments, der Kölner „Karl-Küpper-Preis“ sowie der „Globart Award“ gingen an die Aktivistin.